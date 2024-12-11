澤倫斯基會晤川普談終戰：烏克蘭需要安全保證

美國總統當選人川普（左）7日在巴黎與法國總統馬克宏（中）和烏克蘭總統澤倫斯基舉行三方會談。美聯社

美國總統當選人川普 7日和烏克蘭 總統澤倫斯基 會談，據兩名熟悉會談的消息人士說，澤倫斯基藉著與川普首度會面，說明烏克蘭與俄羅斯談判終結戰爭所需的安全保證。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在巴黎主持這次會談，期間澤倫斯基尋求與川普建立友好關係。川普曾承諾迅速結束衝突而引發基輔的擔憂，認為這可能主要是按照莫斯科的條件。

路透共採訪5名聽取這項會談簡報的知情人士，其中4人說，3位領導人在沒有顧問陪同下會談35分鐘，並未討論任何和平願景的具體細節，但川普重申他希望立即停火並展開談判，以迅速終結戰爭。

儘管俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）參與談判的過程困難重重，而且美國的角色尚不清楚，但這次會議對於可望如何展開結束衝突的談判，提供了些許端倪。

其中1名消息人士說，川普展現友善、尊重和開放的態度，而且看來相當認真傾聽。

川普和他處理烏克蘭問題的親信官員都沒有透露，他們對於終結這場戰爭的具體設想，也沒有談到烏克蘭堅持，在任何解決方案都必須取得的安全保證。

烏克蘭總統辦公室的消息來源說：「會談中提及若干關鍵要點，例如，有人說和平需要保證，因為單靠停火是不夠的，普亭可能會在沒有適當保證的情況下再次打破停火，就像他以前所做的一樣。」