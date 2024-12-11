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攻城掠地…俄絞肉機戰術奏捷 烏軍嘆「輸給砲灰」

編譯中心／綜合10日電
去年巴赫姆特戰役 規模的運用「絞肉機」戰術；圖為烏克蘭軍人在巴赫姆特附近的發射迫擊砲阻止俄軍。（美聯社）
去年巴赫姆特戰役 規模的運用「絞肉機」戰術；圖為烏克蘭軍人在巴赫姆特附近的發射迫擊砲阻止俄軍。（美聯社）

俄羅斯今年11月在烏克蘭東部頓內茨克州大有斬獲，即因俄軍採用「絞肉機戰術」，也就是先送囚犯等上戰場當炮灰消耗烏軍，之後再調動正規軍攻城掠地；前線烏軍無奈嘆：「我們敗給了砲灰」。

中央社引述法新社報導，根據位於美國的獨立機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War），俄軍的進展是以慘重的傷亡換來的，估計奪取每平方公里就得陣亡53人。

呼號「歌德」（Goth）的烏克蘭軍官指出，俄軍派遣一波又一波由男性組成的小隊，直到烏軍筋疲力竭。

這個戰術被廣泛稱之為「絞肉機」（meatgrinder），大規模的運用首見於去年巴赫姆特（Bakhmut）戰役。

寇特（Kurt）和他的烏軍第28旅無人機小隊正在托列茨克鎮（Toretsk）附近執行任務，他說：「我們正在對抗人數比我們多4倍的部隊，當中50%不過是砲灰，他們都是被俄國視為無用之輩的底層民眾、蹲過苦牢的囚犯。」

另據基輔獨立報報導，烏克蘭總統澤倫斯基9日在社群媒體發文表示，烏國不會用「年輕的士兵」來彌補軍備和訓練的缺口。

澤倫斯基表示，「當務之急應該是提供飛彈，並降低俄羅斯軍力，而不是降低烏克蘭徵兵年齡。目標應該是盡可能保存人命，而不是保存庫存武器」。

基輔獨立報指出，澤連斯基的發文是為了回應美國官員和其他西方盟邦施壓，要求烏克蘭降低徵兵年齡，從現在25歲降到18歲，以便動員更多兵力。美聯社11月底即披露，白宮資深官員稱美方正敦促烏方降低徵兵年齡。美國國務院發言人米勒9日表示，如果基輔降低徵兵年齡，華府將提供訓練和武器。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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