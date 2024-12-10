烏克蘭男子逃亡鄰國躲避徵召 靠懷中小貓撐過風雪獲救

這張羅馬尼亞山地救援部門提供的照片，顯示小貓「桃子」跟來自烏克蘭的28歲飼主杜達9日合影。他們三天前獲救。（美聯社）

烏克蘭 一名男子逃離飽受戰亂的祖國避免被徵召，踏上前往鄰國羅馬尼亞的危險之旅，最終在零度以下的深山峽谷中獲救時，身旁跟著一位不太尋常的旅伴，一隻名叫「桃子」（Peach）的幾個月大小貓。

美聯社報導，十多名搜救隊員上周在羅馬尼亞北部的馬拉穆列什（Maramures）地區，冒著惡劣風雪營救28歲男子杜達（Vladislav Duda）。搜救隊員在400公尺深的峽谷找到杜達時，他「全身濕透且凍僵」，而且嚴重失溫。

杜達的家位於飽受戰爭之苦的烏克蘭哈爾科夫州，為了避免遭徵召進入烏軍而帶著桃子出逃，一個多星期後困在橫跨烏克蘭西南部與羅馬尼亞北部的喀爾巴阡山脈。當搜救隊定位與找到杜達時，他們發現桃子依偎在杜達的夾克裡面。

馬拉穆列什山地救援部門主任本加（Dan Benga）告訴美聯社，跟著杜達的桃子「很溫暖，而且正在幫他取暖，救了他的命。他獲救後唯一關心的就是這隻貓，他不關心自己」。

本加說，當時他問起杜達是否還好時，杜達回答，「我很開心，因為我的貓還活著，我從上帝得到了新生命，最幸福的時刻是因為貓在這裡和我在一起」。

根據報導，搜救隊一開始出動直升機救人，但危險天氣導致能見度不佳被迫中止。隨後出動地面救援人員，在攝氏零下十度嚴寒下艱苦穿越厚厚的積雪，才抵達一人一貓的位置。而在歷時5個多小時的出谷過程中，杜達捨不得放開小貓。

本加說，杜達一直將桃子抱在胸前，「從谷底到山頂，直到我們把他送進救護車。他只說，『請照顧這隻貓』」。

杜達差點凍傷，目前正接受治療。桃子是一隻赤褐色的小雄貓，一人一貓的食物在4天前吃完，但融雪協助維持牠的生命，雖然營養不良，不過在接受獸醫治療後預期將完全康復。

在烏克蘭擔任記者的杜達告訴美聯社，「這好像一場夢，在經歷了一切之後，我只希望有人發現我讓我活下來。桃子讓我的心維持溫暖，牠讓我的信念活著」。

儘管桃子是第一隻從羅馬尼亞山區被救出的貓，飼主杜達卻是眾多冒著生命危險穿越山區逃避徵召的烏國男子之一。

2022年2月俄烏戰爭爆發後，馬拉穆列什山地救援部門在這個山區救了超過160名烏克蘭人，還發現16個罹難者。救援部門發現杜達當天，還以直升機救了另外2人。