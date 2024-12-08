川普：正在構思俄烏休兵方案 且澤倫斯基說想停戰

美國候任總統川普（左）7日在法國總統馬克宏促成下，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）進行會談。（歐新社）

美國候任總統川普 8日接受紐約郵報電話訪談透露，烏克蘭總統澤倫斯基 表達「想要停戰」，而川普正在構思如何「結束這場荒謬的戰爭」。

川普在與紐約郵報獨家訪談中透露出席巴黎聖母院重啟儀式期間與國際領袖的對話，包含與法國總統馬克宏 和澤倫斯基的三方會談。川普表示澤倫斯基表達「想要追求和平」，且說這是一個「新的訊號」。

川普補充，「澤倫斯基想要停戰，他想要追求和平，但我們沒有談到細節，他認為是時候了」。另外川普也說，普亭也應該認為是時候停戰了，尤其兵損達到70萬人，「是時候結束了，否則沒有和平」。

川普還說，「我正在構思如何結束那場荒謬的戰爭」。

除此之外，川普表示與馬克宏談到北約，重申他認為成員國應該「按合理比例出錢」，且獲得馬克宏的贊同。

不只如此，川普說他與第一夫人吉兒在聖母院內閒聊也是友好的互動，儘管兩人在競選期間經常隔空交火。他說兩人聊得非常好，「她很和氣」。

川普與威廉王子在英國駐法使館會晤時，也問候了經歷癌症康復的英王與凱特王妃的狀況，還稱讚威廉「真的非常非常英俊、是一個很棒的人」。

川普此行也與義大利總理梅洛尼進行一次「很棒的」會面，他還說梅洛尼「精力充沛」。

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