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分析：普亭重心轉移 為了攻打烏克蘭丟了敘利亞

編譯廖振堯／綜合報導
敘利亞總統阿塞德(左)垮台，與俄烏戰爭開打導致普亭重心轉移有關，圖為普亭2017年訪問赫梅米姆空軍基地。(路透資料照)
敘利亞總統阿塞德(左)垮台，與俄烏戰爭開打導致普亭重心轉移有關，圖為普亭2017年訪問赫梅米姆空軍基地。(路透資料照)

就在幾年前，敘利亞儼然是俄羅斯向世界展示其實力範圍的象徵，支持阿塞德(Bashar al-Assad)政權、派駐俄軍並以大規模空襲血腥轟炸鎮壓反對派團體。然而今日敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham，HTS)短短兩周便奪下首都大馬士革、逼迫阿塞德敗走莫斯科，分析人士認為是俄烏戰爭開打導致重心轉移、資源不均所導致。

紐約時報報導，俄羅斯對阿塞德家族政權的支持可追溯到70年代、阿塞德的父親開始。俄羅斯2015年干預敘利亞內戰，俄總統普亭(Vladimir Putin)2017年在當地赫梅米姆空軍基地(Hmeimim)發表勝利演說，宣稱莫斯科已完成在敘利亞內戰中的使命，並保證俄軍續留，「如果恐怖分子再次抬頭，我們將發動前所未見的襲擊。」

然而這項保證並未兌現，俄羅斯打擊敘利亞反抗軍的力度遠低於干預內戰時。一名美國官員表示他們認為這是因為許多俄國軍機已從敘利亞撤出，前往烏克蘭執行任務。

專注於中東問題的莫斯科分析師馬達索夫(Anton Mardasov)說烏克蘭戰爭是有代價的，代價便是敘利亞。馬達索夫形容與烏克蘭戰場上的屠殺相比，敘利亞是俄羅斯士兵的「度假勝地」，或是流放表現不佳的將軍之處。俄國近期派遣駐敘的三名將軍中，第一名領導俄羅斯襲擊烏克蘭首都基輔的拙劣攻勢；第二名導致俄軍精銳空降兵部隊死傷；第三名則是未能佔領烏克蘭東北部的哈爾科夫(Kharkiv)。

除了戰機轉移戰場，俄羅斯本來可以從黑海派遣軍艦，卻也因為土耳其條約允許對交戰國海軍關閉海峽而無法進入地中海。俄羅斯傭兵瓦格納集團(Wagner)原本也在敘利亞行動，但首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)去年叛變失敗後行動隨之瓦解。俄記者科羅科夫(Denis Korotkov)說「優先事項完全改變了，沒有時間處理敘利亞問題」。

俄總統普亭2017年曾在敘利亞的赫梅米姆空軍基地演說，宣稱莫斯科已完成在敘利亞內...
俄總統普亭2017年曾在敘利亞的赫梅米姆空軍基地演說，宣稱莫斯科已完成在敘利亞內戰中的使命，並保證俄軍續留。圖為NASA於2024年拍攝的赫梅米姆空軍基地影像。(圖取自維基共享資源)

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