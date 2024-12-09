分析：普亭重心轉移 為了攻打烏克蘭丟了敘利亞

敘利亞總統阿塞德(左)垮台，與俄烏戰爭開打導致普亭重心轉移有關，圖為普亭2017年訪問赫梅米姆空軍基地。(路透資料照)

就在幾年前，敘利亞 儼然是俄羅斯 向世界展示其實力範圍的象徵，支持阿塞德(Bashar al-Assad)政權、派駐俄軍並以大規模空襲血腥轟炸鎮壓反對派團體。然而今日敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham，HTS)短短兩周便奪下首都大馬士革、逼迫阿塞德敗走莫斯科，分析人士認為是俄烏戰爭開打導致重心轉移、資源不均所導致。

紐約時報報導，俄羅斯對阿塞德家族政權的支持可追溯到70年代、阿塞德的父親開始。俄羅斯2015年干預敘利亞內戰，俄總統普亭(Vladimir Putin)2017年在當地赫梅米姆空軍基地(Hmeimim)發表勝利演說，宣稱莫斯科已完成在敘利亞內戰中的使命，並保證俄軍續留，「如果恐怖分子再次抬頭，我們將發動前所未見的襲擊。」

然而這項保證並未兌現，俄羅斯打擊敘利亞反抗軍的力度遠低於干預內戰時。一名美國官員表示他們認為這是因為許多俄國軍機已從敘利亞撤出，前往烏克蘭 執行任務。

專注於中東問題的莫斯科分析師馬達索夫(Anton Mardasov)說烏克蘭戰爭是有代價的，代價便是敘利亞。馬達索夫形容與烏克蘭戰場上的屠殺相比，敘利亞是俄羅斯士兵的「度假勝地」，或是流放表現不佳的將軍之處。俄國近期派遣駐敘的三名將軍中，第一名領導俄羅斯襲擊烏克蘭首都基輔的拙劣攻勢；第二名導致俄軍精銳空降兵部隊死傷；第三名則是未能佔領烏克蘭東北部的哈爾科夫(Kharkiv)。