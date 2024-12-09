多少烏軍戰死沙場？川普說40萬 澤倫斯基稱4.3萬

俄烏戰爭打了1000多天，烏軍到底多少人陣亡？川普說40萬，澤倫斯基說約4萬3000人。圖為兩人在巴黎參加聖母院重啟活動，圖中為馬克宏。(新華社)

川普 7日說「40萬烏克蘭 軍人與為數更多的平民百姓」在俄烏戰爭裡喪生，相隔幾小時之後，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)則在社群媒體Telegram發文表示，自從俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，烏軍陣亡數字累計約4萬3000人。

澤倫斯基發文寫道，烏克蘭有37萬人受傷，其中約半數經療養之後重返戰場。他表示，所有傷者都有紀錄，包括未成年兒童以及重複受傷者。

澤倫斯基今年2月時說，烏軍陣亡人數為3萬1000人。華盛頓郵報報導，澤倫斯基公布的烏軍死亡人數，一直遠低於西方國家情報機關的估計。澤倫斯基並未說明有多少烏軍失蹤，但外界預料人數恐怕頗為可觀。

至於俄軍方面的死亡人數，澤倫斯基則說，約有19萬8000名俄軍死亡，受傷俄軍超過55萬人。

華爾街日報上周報導烏軍死亡人數近8萬，但澤倫斯基對報導內容提出反駁。他對日本共同社(Kyodo News)說，實際死亡人數「更少，少很多」，但未提供細節。

川普7日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，烏克蘭傷亡非常荒謬。川普並未說明先前所說的40萬人是否指死傷人數總和。川普在發文寫道，將近60萬俄軍受傷或喪生，「在這場其實不應該開打的戰爭裡，還可能永遠拖延下去」。川普寫道，澤倫斯基與烏克蘭「願意達成協議，停止瘋狂」。川普表示，應該立即停火，啟動協商，「我跟普亭很熟，到了他該行動的時候了」。