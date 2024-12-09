我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

多少烏軍戰死沙場？川普說40萬 澤倫斯基稱4.3萬

記者顏伶如／綜合報導
俄烏戰爭打了1000多天，烏軍到底多少人陣亡？川普說40萬，澤倫斯基說約4萬3000人。圖為兩人在巴黎參加聖母院重啟活動，圖中為馬克宏。(新華社)
俄烏戰爭打了1000多天，烏軍到底多少人陣亡？川普說40萬，澤倫斯基說約4萬3000人。圖為兩人在巴黎參加聖母院重啟活動，圖中為馬克宏。(新華社)

川普7日說「40萬烏克蘭軍人與為數更多的平民百姓」在俄烏戰爭裡喪生，相隔幾小時之後，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)則在社群媒體Telegram發文表示，自從俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，烏軍陣亡數字累計約4萬3000人。

澤倫斯基發文寫道，烏克蘭有37萬人受傷，其中約半數經療養之後重返戰場。他表示，所有傷者都有紀錄，包括未成年兒童以及重複受傷者。

澤倫斯基今年2月時說，烏軍陣亡人數為3萬1000人。華盛頓郵報報導，澤倫斯基公布的烏軍死亡人數，一直遠低於西方國家情報機關的估計。澤倫斯基並未說明有多少烏軍失蹤，但外界預料人數恐怕頗為可觀。

至於俄軍方面的死亡人數，澤倫斯基則說，約有19萬8000名俄軍死亡，受傷俄軍超過55萬人。

華爾街日報上周報導烏軍死亡人數近8萬，但澤倫斯基對報導內容提出反駁。他對日本共同社(Kyodo News)說，實際死亡人數「更少，少很多」，但未提供細節。

川普7日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，烏克蘭傷亡非常荒謬。川普並未說明先前所說的40萬人是否指死傷人數總和。川普在發文寫道，將近60萬俄軍受傷或喪生，「在這場其實不應該開打的戰爭裡，還可能永遠拖延下去」。川普寫道，澤倫斯基與烏克蘭「願意達成協議，停止瘋狂」。川普表示，應該立即停火，啟動協商，「我跟普亭很熟，到了他該行動的時候了」。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)招待之下，川普與澤倫斯基6日在法國總統府艾里賽宮(Elysee Palace)會面，這是川普今年11月在大選勝出後與澤倫基斯首度會面，後來三人共同出席巴黎聖母院(Notre Dame)重啟儀式。

俄烏戰爭打了1000多天，烏軍到底多少人陣亡？川普說40萬，澤倫斯基說約4萬30...
俄烏戰爭打了1000多天，烏軍到底多少人陣亡？川普說40萬，澤倫斯基說約4萬3000人。圖為兩人在巴黎參加聖母院重啟動，圖中為馬克宏。(歐新社)

澤倫斯基 川普 烏克蘭

上一則

分析：普亭重心轉移 為了攻打烏克蘭丟了敘利亞

下一則

敘利亞阿塞德倒台 民眾洗劫總統府 餐具、家具搬光

延伸閱讀

川普自爆上周曾與習近平溝通 要求中方協助俄烏實現和平 未談台灣

川普自爆上周曾與習近平溝通 要求中方協助俄烏實現和平 未談台灣
川普么兒拜倫當大學新鮮人 不愛社交 喜歡宅在家打電動

川普么兒拜倫當大學新鮮人 不愛社交 喜歡宅在家打電動
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
川普：不打算撤換聯準會主席鮑爾

川普：不打算撤換聯準會主席鮑爾

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊