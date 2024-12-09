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還沒上任已介入…川普籲俄烏馬上停火 稱中國可以幫忙

編譯潘勛／綜合報導
川普上周末在巴黎與法國、烏克蘭兩國總統會晤，他會後提出俄烏戰爭「應立即停火，開始協商」及「中國能幫得上忙」 等言論。(歐新社)
川普上周末在巴黎與法國、烏克蘭兩國總統會晤，他會後提出俄烏戰爭「應立即停火，開始協商」及「中國能幫得上忙」 等言論。(歐新社)

川普8日表示，推動俄國總統普亭立即採取動作，與烏克蘭達成停火，中國可為此出力幫忙；川普另受訪表示，他對削減軍援烏國、撤出北約組織(NATO)均抱持開放態度；烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，和談必須有效保證烏俄和平；俄國則重申舊有立場，願意與烏國談判。

美聯社報導，川普在社媒貼文表示，澤倫斯基與烏國應該樂於達成協議，結束當前的瘋狂；另外他上國家廣播公司「會見新聞界」(Meet the Press)節目表示，自己正積極致力於終結近三年的俄烏戰爭。

川普的呼籲超乎拜登總統與烏克蘭採取的公開政策立場，引發澤倫斯基的審慎回應，另凸顯川普還未就職，就異常地深深介入，想停止這場造成全球危機的主要戰爭。

川普上周末在巴黎與法國、烏克蘭兩國總統會晤，提出他的方案。川普在社媒真實社群(Truth Social)貼文稱，烏國樂於達成協議，「應該立即停火，開始協商」、「我對普亭知之甚詳。此時他該有所動作。中國能幫得上忙。世界在等著。」川普提到的中方斡旋，在西方很多人看來有利於俄國。

澤倫斯基描述6日與川普在法國的會商討論「有建設性」，但細節未有著墨；他審慎表示，烏國要的是「公正又有力的和平，俄國不會幾年內就毀約」，要與俄國真正達成和平，首先要取得強而有力的和平保障；烏克蘭人比誰都渴望和平；是俄國把戰爭帶到烏國領土。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)回應川普貼文，重申莫斯科傳達已久的訊息，即俄國對與烏國談判抱開放立場。

雖說川普之前便表示，自己希望見到俄烏立即停火，但他8日的提案，架構上是直接呼籲俄國。而俄、烏兩國立即回應也顯示，認真看待即將上台川普的提案。

川普與拜登均指出，本周末俄國無力投入敘利亞的局勢驟變，俄軍大致已撤走，以致敘利亞反抗軍迅速推翻與俄國結盟的阿塞德；證據指出，俄烏戰爭消耗俄國資源到極大程度。拜登8日指出，烏國的抵抗讓俄國無法保護其在中東的主要盟友。

拜登與其他烏克蘭支持者很看重的一點，在不樂於被視為強迫烏國按有利於俄方的條件立即停火，恐讓烏國做損傷重大的退讓，容俄國重建軍力後恢復戰爭。

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