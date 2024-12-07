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俄最快明年在白俄部署「榛果樹飛彈」上個月已用轟烏東大城

編譯中心／綜合6日電
俄國總統普亭與白俄羅斯總統魯卡申柯在明斯克簽署相互安全保證條約，普亭承諾可能會在2025年下半年度於白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈系統。（歐新社）
俄國總統普亭與白俄羅斯總統魯卡申柯在明斯克簽署相互安全保證條約，普亭承諾可能會在2025年下半年度於白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈系統。（歐新社）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在白俄羅斯首都明斯克簽署相互安全保證條約。普亭承諾，可能會在2025年下半年度於白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈系統。

路透報導，為慶祝「俄白聯盟」成立25周年，2人在明斯克會面。普亭表示，簽署安全保證條約「將保護俄國與白俄羅斯的安全，為兩國進一步的和平與永續發展創造條件」。

針對盧卡申柯要求部署「榛果樹」彈道飛彈，普亭表示該款飛彈除提供俄軍使用外，也會供白俄羅斯使用，預計2025年下半年將部署於白俄羅斯，具體部署位置由白俄羅斯決定。

另據報導，俄國上月21日由西南方軍事基地朝烏克蘭中東部大城第聶伯羅（Dnipro）發射「榛果樹」彈道飛彈。普亭證實此事時宣稱，這是「「榛果樹」」首度在作戰情況下首次試射。他更進一步宣稱要攔截「「榛果樹」」絕無可能，即使只搭載普通彈頭，破壞力仍可媲美核武。西方專家對於普丁這番說詞抱持懷疑態度，傾向於認為「「榛果樹」」是俄羅斯根據一度擱置研發的洲際飛彈系統而開發出來的新型飛彈。

「俄白聯盟」是俄羅斯與前蘇聯加盟國白俄羅斯之間的無邊界聯盟協議，兩國公民可在雙方自由生活。在俄羅斯上月首度發射「「榛果樹」」前不久，普丁批准核武打擊門檻下修，並把核保護傘擴及白俄。

此外，烏克蘭官員6日向法新社表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）周末將出席巴黎聖母院重新開放的活動，期間可能會與美國總統當選人川普（Donald Trump）會面。

烏國官員指出，為慶祝巴黎聖母院大教堂順利修復，澤倫斯基將出席重新開放的典禮，期間可能與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，但也可能與他國領導人會談，特別是川普。不過，法國外交人員僅證實澤倫斯基會出席活動，並未說明其是否會與川普會談。

白俄羅斯 普亭 澤倫斯基

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