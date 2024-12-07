俄最快明年在白俄部署「榛果樹飛彈」上個月已用轟烏東大城
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在白俄羅斯首都明斯克簽署相互安全保證條約。普亭承諾，可能會在2025年下半年度於白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈系統。
路透報導，為慶祝「俄白聯盟」成立25周年，2人在明斯克會面。普亭表示，簽署安全保證條約「將保護俄國與白俄羅斯的安全，為兩國進一步的和平與永續發展創造條件」。
針對盧卡申柯要求部署「榛果樹」彈道飛彈，普亭表示該款飛彈除提供俄軍使用外，也會供白俄羅斯使用，預計2025年下半年將部署於白俄羅斯，具體部署位置由白俄羅斯決定。
另據報導，俄國上月21日由西南方軍事基地朝烏克蘭中東部大城第聶伯羅（Dnipro）發射「榛果樹」彈道飛彈。普亭證實此事時宣稱，這是「「榛果樹」」首度在作戰情況下首次試射。他更進一步宣稱要攔截「「榛果樹」」絕無可能，即使只搭載普通彈頭，破壞力仍可媲美核武。西方專家對於普丁這番說詞抱持懷疑態度，傾向於認為「「榛果樹」」是俄羅斯根據一度擱置研發的洲際飛彈系統而開發出來的新型飛彈。
「俄白聯盟」是俄羅斯與前蘇聯加盟國白俄羅斯之間的無邊界聯盟協議，兩國公民可在雙方自由生活。在俄羅斯上月首度發射「「榛果樹」」前不久，普丁批准核武打擊門檻下修，並把核保護傘擴及白俄。
此外，烏克蘭官員6日向法新社表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）周末將出席巴黎聖母院重新開放的活動，期間可能會與美國總統當選人川普（Donald Trump）會面。
烏國官員指出，為慶祝巴黎聖母院大教堂順利修復，澤倫斯基將出席重新開放的典禮，期間可能與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，但也可能與他國領導人會談，特別是川普。不過，法國外交人員僅證實澤倫斯基會出席活動，並未說明其是否會與川普會談。
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