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趕在川普上台前 拜登政府再向烏克蘭提供7.25億美元軍援

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登政府趕在改朝換代前，加緊向烏克蘭提供更多支援。(新華社)
美國總統拜登政府趕在改朝換代前，加緊向烏克蘭提供更多支援。(新華社)

美國總統拜登政府趕在改朝換代前，加緊向烏克蘭提供更多支援，美國國務卿布林肯2日宣布，美國政府將向烏克蘭提供總價值約為7.25億美元的軍事援助，包括飛彈、彈藥和反步兵地雷等。

路透報導，布林肯於聲明中提到，援助中將包括刺針飛彈、高機動性多管火箭系統（HIMARS）的彈藥、無人機及地雷等裝備，強調「美國與超過50個國家團結一致，確保烏克蘭擁有抵禦俄羅斯侵略所需的能力。」

值得注意的是，這批武器援助中還包括美國數十年來首次出口的地雷。但布林肯強調，這次提供的地雷是「非持久性」的，當中配有短時間的電力系統，當失去電力後，地雷本身就失去殺傷力，與傳統地雷明顯不同，不會對平民構成長期威脅。

此外，與拜登近期利用「總統撥款權」（PDA）提供的援助金額相比，本次的援助規模有了大幅提升。PDA允許美國在緊急情況下從現有的武器庫中調撥裝備支援盟友，近期PDA的援助金額通常在1.25億到2.5億美元之間。據估計，拜登手中仍有約40億到50億美元的PDA授權。

拜登趕在卸任前再加碼對烏克蘭軍援，主要是擔心即將上任的川普恐會調整美國對烏克蘭的支援策略。

烏克蘭 拜登 布林肯

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