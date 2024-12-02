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澤倫斯基接受日本共同社專訪 坦言難以透過武力收復失土

編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基10月17日在比利時布魯塞爾歐盟峰會舉行記者會。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基10月17日在比利時布魯塞爾歐盟峰會舉行記者會。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基1日接受日本共同社專訪，承認要以武力收復烏國南部和克里米亞半島等失土很困難，有必要透過外交力爭恢復領土完整。他還說，希望盡快結束對俄戰爭，並強調為保證烏國安全，為盡快加入北約鋪路很重要。

共同社指出，澤倫斯基過去一直宣稱堅持和俄羅斯戰鬥到底，奪回全部領土。但他如今改變方針，認為只要能獲得加入北約的承諾，具備遏制俄國進一步侵略的環境，則可能能使部分領土在戰爭結束後透過談判收復。

共同社分析，這是烏國自2022年2月遭俄國入侵以來最大的方針轉變。此外，美國候任總統川普將於明年1月就職，他向來主張早日結束俄烏戰爭，因此烏國受到的停戰壓力可能加劇。若烏國繼續執著於難以實現的武力收復領土路線，可能失去歐美支持和援助。

澤倫斯基還表示，烏東戰況十分嚴峻，俄軍不斷進軍，「烏軍缺乏奪回克里米亞等部分領土的能力，這是事實。必須嘗試尋求透過外交解決」。

澤倫斯基稱，「不存在」取代北約守護烏國安全的機制，並強烈要求啟動烏克蘭加入北約談判。不過，俄國總統普亭反對烏國加入北約，並以此作為全面進攻烏國的理由。

澤倫斯基也再度對日本援烏表示感謝，強調「烏克蘭與日本同在」，表明想擴大與石破茂政權合作。

澤倫斯基 北約 烏克蘭

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