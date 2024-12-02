歐盟新領袖挺烏 上任首日訪基輔 稱入北約是最強保障

歐盟理事會新任主席柯斯塔（左）履新首日便訪問烏克蘭，會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右），表達對基輔堅定的支持。（路透）

歐盟 理事會新任主席柯斯塔（Antonio Costa）和歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），他們1日在上任首日便親訪烏克蘭 ，重申力挺基輔抵禦俄羅斯 侵略；而俄羅斯官方網站1日發布的文件顯示，總統普亭已批准2025年至2027年國家預算，明年軍事開支大增25%。

美國之音引述法新社報導，在歷時將近三年的俄烏戰爭進入一個對烏克蘭十分艱難時刻之際，歐盟新的領導團隊急欲向外展示對烏克蘭不離不棄的堅定支持。

路透報導，柯斯塔於社群平台X發文，「從俄烏戰爭爆發第一天起，歐盟就站在烏克蘭那邊」，並附上他與卡拉斯以及歐盟東擴政策負責人柯斯（Marta Kos）一同搭火車抵達基輔的照片。貼文還寫道：「從我們上任的第一天起，我們就重申對烏克蘭人民的堅定不移支持。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，柯斯塔和卡拉斯就一直力挺烏國，他們這次出訪正值基輔當局努力抵禦俄羅斯猛烈攻勢，並面臨美國援烏政策的不確定性。

法新社引述卡拉斯的話說，最強大的安全保障就是「加入北約」。「我們絕對需要討論這一點，即如果烏克蘭決定畫下一條界限，那麼我們如何確保和平，從不讓普亭進一步冒險，」卡拉斯說。

北約外交官稱，由於一些成員國反對被捲入與俄羅斯的戰爭，烏克蘭很快就被接納入北約的希望並不大。

美國準總統川普將於明年1月就職，而外界對他再次入主白宮後是否能繼續向烏克蘭提供援助疑慮重重，對他是否會迫使基輔為迅速達成和平協議，而作出痛苦的讓步也忐忑不安。

另一方面，俄軍上個月在首次向烏克蘭試射一枚末端速度高達十倍音速的新型「榛樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈後，俄羅斯總統普亭威脅要用這一難以攔截的飛彈打擊基輔的政府大廈，以報復美英授權烏軍使用它們提供的遠程飛彈打擊俄羅斯境內的縱深目標。

而烏克蘭總統澤倫斯基似乎已經開始為任何可能的和談擬定自己的立場，呼籲北約對基輔目前掌控的烏克蘭領土提供安全保障，以便「停止戰爭的熱戰階段」。他還暗示，這樣他才會同意慢慢收復被俄羅斯強占的其他烏克蘭領土。

此外，俄羅斯國防部表示，俄軍在烏東頓涅茨克州前線又從烏軍手中奪取了伊林卡（Illinka）和彼特里夫卡（Petrivka）兩個居民點。俄軍防空部隊還在過去的24小時內，擊落了55架烏克蘭無人機。