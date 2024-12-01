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烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

編譯盧思綸／即時報導
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

看不見盡頭的俄烏戰爭即將在明年2月屆滿三年，目前烏克蘭軍隊約有20萬逃兵，有些人休病假後一去不復返，甚至出現單位全員棄守陣地，導致防線遭到嚴重破壞；烏克蘭官員預估兵缺問題將隨時間更加惡化。

美聯社報導，根據烏克蘭總檢察長辦公室，自2022年2月俄烏戰爆發以來，已有超過10萬人因逃離兵役遭起訴，光是去年就有近5成士兵擅離職守。無論在任何標準下，這個數字都相當驚人，因為動員令之前約有30萬烏克蘭人參戰。

一名知情議員估計，逃兵數可能高達20萬人。

報導指出，有些人因戰爭創傷請病假，最後再也沒有返回部隊；還有士兵與指揮官發生衝突，甚至在交火途中拒絕執行命令。還有的逃兵回到部隊，但又離開。

美聯社更了解到，烏軍有整個單位違抗命令並放棄陣地，導致防線遭攻陷。

一名立法者表示，烏克蘭軍隊9月在前線的兵力缺口為4000人，主要原因是傷亡和擅離職守。大多數逃兵都是新招募的人。

罕見公開談論自己選擇逃兵的赫茲迪洛夫（Serhii Hnezdilov），因手傷需要進行手術而請病假，之後再也不想回去，他說，「如果服兵役沒有期限，就會變成坐牢，從心理上來說，很難讓人願意保衛國家」。

儘管俄羅斯也面臨逃兵問題，但烏克蘭士兵擅離職守的情況暴露出軍隊中根深柢固的問題，以及基輔在戰爭管理上的挑戰，包含有缺陷的動員計畫到把前線部隊戰線拉得太長而導致削弱。

紐約郵報描述，兵力短缺很可能讓烏克蘭在未來的和談中處於不利地位；而美國官員已敦促基輔調降徵兵年齡，從25歲下修至18歲。

烏克蘭 俄羅斯

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