我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

俄烏怎停戰？澤倫斯基要找川普直接談：不希望溝通被居中破壞

編譯俞仲慈／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基(左)9月27日在紐約與共和黨總統候選人川普見面。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)9月27日在紐約與共和黨總統候選人川普見面。(美聯社)

俄烏戰爭持續近三年，烏克蘭總統澤倫斯基公開表示願意透過與美國總統當選人川普直接合作來結束戰爭，並首次鬆口提出停戰條件，呼籲北約(NATO)將烏克蘭未被占領領土納入其保護範圍。

有線電視新聞網(CNN)報導，澤倫斯基11月29日接受英國「天空新聞台」(Sky News)採訪時直言：「我們當然會與川普合作，而且我希望直接與他合作。」並強調不希望川普周圍人士居中「破壞」雙方溝通：「我想和他分享想法，我想聽聽他的想法。」

澤倫斯基表示，將盡快安排幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)前往美國，與川普任命的烏克蘭與俄羅斯特使凱洛格(Keith Kellogg)舉行會議；凱洛格支持莫斯科與基輔雙方停火、進行和平談判，主張為烏克蘭提供安全保證，以防未來被俄羅斯入侵。

不過澤倫斯基則宣稱，俄羅斯總統普亭尚未作好談判準備：「他不想停止戰爭。」不過仍希望川普新政府能夠在斡旋俄烏停戰過程中「發揮最關鍵作用」。 

川普選前曾多次聲稱，如果在他總統任內，絕對不會發生俄烏戰爭，甚至7月份還誇下海口，當選上任後可以在一天內解決俄烏衝突。

值得關注的是，澤倫斯基接受「天空新聞台」訪問時，發出歷來最強烈暗示，願意在不收復所有領土情況下結束戰爭，終止烏俄「熱戰」。

澤倫斯基表示，若北約提供基輔有擔保的保護協議，可以給予俄占區以外的烏克蘭領土安全來結束戰爭，未來再等候時機收復遭俄軍侵占的五分之一領土，並主張「北約不能只邀一國某個部分入會」，否則將形成僅承認那個部分是烏克蘭，其餘則屬俄羅斯。

澤倫斯基重申烏克蘭加入北約是通往勝利的唯一途徑，不過他也坦承烏克蘭可能會輸掉戰爭：「如果我們孤立無援，我們就會失敗。」

在澤倫斯基受訪之際，俄烏衝突規模不斷升級，莫斯科頻頻發射飛彈襲擊烏克蘭重要電網，造成逾百萬戶家庭停電；同時普亭29日也放話要再次襲擊烏克蘭，並讚揚川普是「聰明且經驗豐富」的政治家，能夠找到「解決方案」。 

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

5小時激辯 英國會二讀通過安樂死 滿18歲就適用

下一則

「流鶯一條街」重傷國際形象 網嘆：日本淪落到貧困地步

延伸閱讀

求情沒用？加國總理急來美會晤川普 難撼動關稅大刀

求情沒用？加國總理急來美會晤川普 難撼動關稅大刀
川普爭議人事又一樁 提名親家公庫許納任駐法大使

川普爭議人事又一樁 提名親家公庫許納任駐法大使
專家之眼╱川普—世界的主要矛盾

專家之眼╱川普—世界的主要矛盾
中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
中國貨船「伊鵬3號」在丹麥海軍艦艇監視下，停泊在卡特加特海峽。（歐新社）

海底電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

2024-11-29 14:37
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。(美聯社資料照)

澤倫斯基首度曝停火條件 讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

2024-11-29 20:55
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

2024-11-29 07:24

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起