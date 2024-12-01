俄烏怎停戰？澤倫斯基要找川普直接談：不希望溝通被居中破壞
俄烏戰爭持續近三年，烏克蘭總統澤倫斯基公開表示願意透過與美國總統當選人川普直接合作來結束戰爭，並首次鬆口提出停戰條件，呼籲北約(NATO)將烏克蘭未被占領領土納入其保護範圍。
有線電視新聞網(CNN)報導，澤倫斯基11月29日接受英國「天空新聞台」(Sky News)採訪時直言：「我們當然會與川普合作，而且我希望直接與他合作。」並強調不希望川普周圍人士居中「破壞」雙方溝通：「我想和他分享想法，我想聽聽他的想法。」
澤倫斯基表示，將盡快安排幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)前往美國，與川普任命的烏克蘭與俄羅斯特使凱洛格(Keith Kellogg)舉行會議；凱洛格支持莫斯科與基輔雙方停火、進行和平談判，主張為烏克蘭提供安全保證，以防未來被俄羅斯入侵。
不過澤倫斯基則宣稱，俄羅斯總統普亭尚未作好談判準備：「他不想停止戰爭。」不過仍希望川普新政府能夠在斡旋俄烏停戰過程中「發揮最關鍵作用」。
川普選前曾多次聲稱，如果在他總統任內，絕對不會發生俄烏戰爭，甚至7月份還誇下海口，當選上任後可以在一天內解決俄烏衝突。
值得關注的是，澤倫斯基接受「天空新聞台」訪問時，發出歷來最強烈暗示，願意在不收復所有領土情況下結束戰爭，終止烏俄「熱戰」。
澤倫斯基表示，若北約提供基輔有擔保的保護協議，可以給予俄占區以外的烏克蘭領土安全來結束戰爭，未來再等候時機收復遭俄軍侵占的五分之一領土，並主張「北約不能只邀一國某個部分入會」，否則將形成僅承認那個部分是烏克蘭，其餘則屬俄羅斯。
澤倫斯基重申烏克蘭加入北約是通往勝利的唯一途徑，不過他也坦承烏克蘭可能會輸掉戰爭：「如果我們孤立無援，我們就會失敗。」
在澤倫斯基受訪之際，俄烏衝突規模不斷升級，莫斯科頻頻發射飛彈襲擊烏克蘭重要電網，造成逾百萬戶家庭停電；同時普亭29日也放話要再次襲擊烏克蘭，並讚揚川普是「聰明且經驗豐富」的政治家，能夠找到「解決方案」。
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