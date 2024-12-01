俄烏怎停戰？澤倫斯基要找川普直接談：不希望溝通被居中破壞

烏克蘭總統澤倫斯基(左)9月27日在紐約與共和黨總統候選人川普見面。(美聯社)

俄烏戰爭持續近三年，烏克蘭 總統澤倫斯基 公開表示願意透過與美國總統當選人川普 直接合作來結束戰爭，並首次鬆口提出停戰條件，呼籲北約(NATO)將烏克蘭未被占領領土納入其保護範圍。

有線電視新聞網(CNN)報導，澤倫斯基11月29日接受英國「天空新聞台」(Sky News)採訪時直言：「我們當然會與川普合作，而且我希望直接與他合作。」並強調不希望川普周圍人士居中「破壞」雙方溝通：「我想和他分享想法，我想聽聽他的想法。」

澤倫斯基表示，將盡快安排幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)前往美國，與川普任命的烏克蘭與俄羅斯特使凱洛格(Keith Kellogg)舉行會議；凱洛格支持莫斯科與基輔雙方停火、進行和平談判，主張為烏克蘭提供安全保證，以防未來被俄羅斯入侵。

不過澤倫斯基則宣稱，俄羅斯總統普亭尚未作好談判準備：「他不想停止戰爭。」不過仍希望川普新政府能夠在斡旋俄烏停戰過程中「發揮最關鍵作用」。

川普選前曾多次聲稱，如果在他總統任內，絕對不會發生俄烏戰爭，甚至7月份還誇下海口，當選上任後可以在一天內解決俄烏衝突。

值得關注的是，澤倫斯基接受「天空新聞台」訪問時，發出歷來最強烈暗示，願意在不收復所有領土情況下結束戰爭，終止烏俄「熱戰」。

澤倫斯基表示，若北約提供基輔有擔保的保護協議，可以給予俄占區以外的烏克蘭領土安全來結束戰爭，未來再等候時機收復遭俄軍侵占的五分之一領土，並主張「北約不能只邀一國某個部分入會」，否則將形成僅承認那個部分是烏克蘭，其餘則屬俄羅斯。

澤倫斯基重申烏克蘭加入北約是通往勝利的唯一途徑，不過他也坦承烏克蘭可能會輸掉戰爭：「如果我們孤立無援，我們就會失敗。」

在澤倫斯基受訪之際，俄烏衝突規模不斷升級，莫斯科頻頻發射飛彈襲擊烏克蘭重要電網，造成逾百萬戶家庭停電；同時普亭29日也放話要再次襲擊烏克蘭，並讚揚川普是「聰明且經驗豐富」的政治家，能夠找到「解決方案」。