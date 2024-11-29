我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

「最帥東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

澤倫斯基首度曝停火條件 讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。(美聯社資料照)
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。(美聯社資料照)

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。

澤倫斯基接受英國天空新聞台訪問時指，「如果我們想停止戰爭的激烈階段，我們應該將現有控制的烏克蘭領土納於北約的保護傘下。我們需要盡快做到這點。然後烏克蘭將透過外交方式，取回其他被俄羅斯控制的另一部分領土。」

但澤倫斯基也強調，北約對烏克蘭加入的邀請，必須承認烏克蘭國際公認的邊界，停火協議亦要保證俄羅斯不會再奪取更多烏克蘭土地。

被問及有報導指美國總統當選人川普，可能會要求烏克蘭放棄取回被俄羅斯占領的領土，以終結戰事，澤倫斯基說期望與川普直接接觸，稱川普身邊有很多不同的聲音，不希望有人破壞雙方的溝通。

在澤倫斯基接受採訪的同一周，俄國無人機和飛彈襲擊烏克蘭的民用基礎設施，導致超過100萬人在冰冷的氣溫下斷電。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）近日坦言，烏克蘭在談判結束戰爭上沒有足夠強大的地位，並稱沒有足夠的戰場影響力來阻止俄羅斯。

呂特表示：「達成一項好的協議至關重要，因為全世界都將關注俄烏之間將達成何種類型的協議。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

奈及利亞翻船意外 已尋獲27具屍體、逾百人失蹤

下一則

俄國防長訪北韓 金正恩再幫腔：俄羅斯有權對烏克蘭行使自衛權

延伸閱讀

川普揚言課徵加墨25%關稅 傳杜魯多急抵佛州會川

川普揚言課徵加墨25%關稅 傳杜魯多急抵佛州會川
防川普阻撓WTO秘書長人事案 現任伊衛拉提前獲續任

防川普阻撓WTO秘書長人事案 現任伊衛拉提前獲續任
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
俄無人機夜襲 澤倫斯基籲西方援烏強化防空系統

俄無人機夜襲 澤倫斯基籲西方援烏強化防空系統

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。圖為杜魯多22日出席活動。(路透)

加拿大街頭鬧暴動 總理杜魯多卻在泰勒絲演唱會嗨舞

2024-11-24 13:19
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

2024-11-29 07:24
俄羅斯總統普亭29日接見基洛夫州的州長。歐新社

烏媒循線追查 稱普亭小女兒用化名住巴黎 擔任DJ

2024-11-29 10:41
俄烏戰況最近升級，但觀察家預期，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。美聯社

俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

2024-11-22 10:40

超人氣

更多 >
4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了