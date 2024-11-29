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經濟學人：烏軍陣亡估6至10萬人、40萬重傷無法再戰

編譯中心／綜合28日電
烏克蘭利沃夫婦女在10月31日東正教諸聖節前往軍人公墓悼念陣亡親人。（路透）
烏克蘭利沃夫婦女在10月31日東正教諸聖節前往軍人公墓悼念陣亡親人。（路透）

烏克蘭政府一直避談烏軍傷亡全貌，烏克蘭總統澤倫斯基只在2月承認3萬1000名烏軍戰鬥人員陣亡。烏克蘭媒體27日報導，根據「經濟學人」發表的估算，俄烏戰爭已造成6萬至10萬名烏克蘭官兵陣亡，另有40萬人傷勢過重無法繼續作戰。烏俄雙方傷亡人數占總人口的比率，已超過越戰和韓戰時期美軍傷亡比率總和，且逼近美軍二戰時期傷亡規模。

「經濟學人」根據外洩或公開的情資報告、國防官員、研究人員和開源情報自行估算，得出上述傷亡數字，也就是烏克蘭戰鬥主力18至49歲男性人口接近1/20已因這場戰爭傷亡。

基輔獨立報指出，華爾街日報9月發布了類似的估算，指出烏軍已折損8萬人、40萬人受傷，同時估算俄軍高達20萬人陣亡、40萬人受傷，但因俄烏均對各自傷亡保密，雙方確切傷亡數字都難以確定。

「經濟學人」另外報導，平民傷亡更加難以確定，但可能達到數萬人。烏克蘭真理報則指出，「經濟學人」強調，所有提到的數據和報告都難以獨立核實。此外，這些數字並未納入所有失蹤或推定死亡的烏軍。

根據報導，俄軍在俄烏戰爭的傷亡，據信高於1945年後俄國參加的所有戰爭加總，這還不包括其招募的外籍傭兵的傷亡。俄國當局提供的最後數字為截至2022年9月的5937名官兵陣亡；獨立媒體Mediazona則跟BBC俄羅斯服務合作，透過開源研究確認自開戰後陣亡的7萬7143名俄軍身分。烏克蘭武裝部隊總參謀部則說，截至27日，俄軍總體損失超過73萬5000人。而據「經濟學人」估算，俄羅斯在此期間的陣亡士兵人數約為20萬人。

《紐約時報》曾報導，在今年10月，俄軍傷亡數字達到開戰以來最高峰。儘管如此，由於俄羅斯在今年上半年每日約900人入伍，其軍力並未明顯衰竭。

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