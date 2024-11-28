我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

美對中再祭AI晶片新出口限令 傳最快下周公布

6至10萬烏軍陣亡…經濟學人估俄烏戰爭傷亡數字 40萬人重傷無法再戰

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭利沃夫婦女在10月31日東正教諸聖節前往軍人公墓悼念陣亡親人。（路透）
烏克蘭利沃夫婦女在10月31日東正教諸聖節前往軍人公墓悼念陣亡親人。（路透）

烏克蘭媒體27日報導，根據「經濟學人」發表的估算，俄烏戰爭已造成6萬至10萬名烏克蘭官兵陣亡，另有40萬人傷勢過重無法繼續作戰。

烏克蘭政府一直避談烏軍傷亡全貌，烏克蘭總統澤倫斯基只在2月承認31000名烏軍戰鬥人員陣亡。「經濟學人」則根據外洩或公開的情資報告、國防官員、研究人員和開源情報自行估算，得出上述傷亡數字，也就是烏克蘭戰鬥主力18至49歲男性人口接近二十分之一已因這場戰爭傷亡。

基輔獨立報指出，華爾街日報9月發布了類似的估算，指出烏軍已折損8萬人、40萬人受傷，同時估算俄軍高達20萬人陣亡、40萬人受傷，但因俄烏均對各自傷亡保密，雙方確切傷亡數字都難以確定。

根據報導，俄軍在俄烏戰爭的傷亡，據信高於1945年後俄國參加的所有戰爭加總，俄國當局提供的最後數字為截至2022年9月的5937名官兵陣亡；獨立媒體Mediazona則跟BBC俄羅斯服務合作，透過開源研究確認自開戰後陣亡的77143名俄軍姓名。烏克蘭武裝部隊總參謀部則說，截至27日，俄軍總體損失超過735000人。

「經濟學人」另外報導，平民傷亡更加難以確定，但可能達到數萬人。烏克蘭真理報則指出，「經濟學人」記者強調，所有提到的數據和報告都難以獨立核實。此外，這些數字並未納入所有失蹤或推定死亡的烏軍。

烏克蘭 俄國 華爾街

上一則

南韓暴雪增至5人罹難 降雪略見緩和

下一則

紐時稱美國可能把核武交還烏克蘭 普亭撂重話回應

延伸閱讀

白宮施壓將動員年齡由25歲降至18歲 烏官員稱應先把武器準時送到

白宮施壓將動員年齡由25歲降至18歲 烏官員稱應先把武器準時送到
凱洛格任川普俄烏特使 建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

凱洛格任川普俄烏特使 建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援
俄無人機夜襲 澤倫斯基籲西方援烏強化防空系統

俄無人機夜襲 澤倫斯基籲西方援烏強化防空系統
俄發射新型飛彈襲烏 澤倫斯基尋求西方更新空防系統

俄發射新型飛彈襲烏 澤倫斯基尋求西方更新空防系統

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃今天新聞簡報時反常地接起電話，對方命令她不得就此置評。路透

烏控發射洲際飛彈後 俄外交部發言人記者會突被封口

2024-11-21 11:15
俄烏戰況最近升級，但觀察家預期，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。美聯社

俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

2024-11-22 10:40
普亭聲稱，為回應烏克蘭使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄方今天「在實戰條件下」，成功試射最新型極音速中程彈道飛彈。（歐新社）

回應美英武器 普亭：最新型極音速中程飛彈在烏試射成功

2024-11-21 17:23

超人氣

更多 >
薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美
陌生人見異狀好心提醒 新生兒就醫檢查出罕病「改變終生」

陌生人見異狀好心提醒 新生兒就醫檢查出罕病「改變終生」
失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現

失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易