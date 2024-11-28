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普亭誇口「無人能擋」 解密俄新型榛果樹飛彈…路透：老技術新包裝

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯24日朝烏克蘭第聶伯羅市發射彈道飛彈的部分殘骸。（路透）
俄羅斯24日朝烏克蘭第聶伯羅市發射彈道飛彈的部分殘骸。（路透）

俄羅斯上周向烏克蘭發射新型實驗性極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik），不過路透引述六名軍事專家分析，事實上「榛果樹」使用的是洲際彈道飛彈多年來的老技術，而且也並非俄羅斯總統普亭所說「無人能擋」，美國和以色列都掌握專門攔截這種飛彈的防空飛彈。

俄羅斯上周向烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）發射「榛果樹」，隨後普亭在電視演說中誇口「世上沒人攔截得了」，且將投入穩定生產。

路透報導，兩名專家分析新型中程彈道飛彈（IRBM）「榛果樹」殘骸發現，受襲地區散布多個彈頭，這是洲際彈道飛彈的典型特徵。

加州明德大學蒙特雷國際研究所（Middlebury Institute of International Studies）東亞反武器擴散計畫主任路易斯（Jeffrey Lewis）指出，所有具有這種射程的彈道飛彈本質上都是極音速，而且比如以色列的「箭式3型」（Arrow 3）與美國的「標準3型2A批次」（SM-3 Block 2A）。

路易斯檢視「榛果樹」殘骸圖像指出，兩塊最大的殘骸來自彈頭載具，該部分位於推進器之上，最終會從空中釋放彈頭以打擊目標。

路易斯表示，小型氣體推進器使彈頭載具能在大氣層上方進行精確瞄準，他指出，殘骸中呈「蜘蛛形狀」的部分似乎包含這些推進器。另一大塊殘骸包含導引系統、燃料箱及其他電子設備。他補充，這種載具支持多目標重返大氣層載具（MIRVs），每個彈頭都可以打擊不同的目標。

路易斯說，「榛果樹」使用的技術並不新穎，但近距離仔細檢查可以說是「一種新能力」，「並非對傳統武器開發方式帶來顯著變化的新能力，而是將一系列舊技術以新方式組合的結果」。

一名美國官員匿名告訴路透，俄羅斯在11月21日發射「榛果樹」前不久有先通知華府。另一位官員表示，美國也向基輔及其盟國通報情況，為可能使用這種武器做好準備。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）專家萊特（Tim Wright）表示，這顯示俄羅斯意識到且希望減輕相關風險。烏克蘭資深官員本周也告訴路透，用於攻擊「榛果樹」的飛彈沒有攜帶爆炸物，造成的損害有限。

俄羅斯 彈道飛彈 烏克蘭

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