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俄控英國外交官涉間諜罪 2個月來第7人被驅逐

編譯中心／綜合26日電

俄羅斯26日表示，將依間諜罪驅逐一名英國外交官，限期兩星期內離境。俄方指控，該名外交官從事威脅俄羅斯國家安全的情報和顛覆活動，以及申請入境時提供虛假資料，已被列為不受歡迎人物。

央廣網報導，俄羅斯聯邦安全局(FSB)表示，今年稍早也有6名英國外交官因間諜罪被驅逐出境，最近的這名外交官被派來填補空缺，但又遭到要求限期離境，這是兩個月以來第七人被驅逐。

另外，俄外交部宣布制裁英副首相芮納（Angela Rayner）等30人，原因是他們對俄進行「敵對行動」，這是對兩國關係交惡的最新一記重擊。

「在反間諜工作中，俄羅斯聯邦安全局發現一個未公開的英國情報人員，躲藏在(英國)駐莫斯科大使館的掩護下，」俄羅斯聯邦安全局說，「與此同時，俄羅斯聯邦安全局發現上述外交官有進行情報和顛覆工作的跡象，威脅到俄羅斯聯邦的安全。」

俄羅斯聯邦安全局指出，該外交官名為威爾克斯(Edward Wilkes)，是一名二等秘書，屬於較低階的外交層級。

英國外交、國協及發展事務部(FCDO)沒有立即置評；英國駐莫斯科大使館也未回應置評請求。

另據香港01報導，俄外交部宣布對30名英國公民實施制裁，涵蓋政治、軍事、高科技領域、記者，當中包括英國副首相芮納、財政大臣李維茲（Rachel Reeves）、內政大臣古柏（Yvette Cooper）等，原因是他們對俄進行「敵對行動」。

俄外交部在聲明中稱，英國政府接連不斷發表侵略性反俄言論，系統性對俄實施非法的單邊限制，並出於追求地緣政治利益而支持烏克蘭政權，導致烏克蘭衝突無意義地延長。

自俄烏戰爭開打以來，英國與俄羅斯的關係已跌到冷戰後的低點。英國加入其他西方國家的行列，對俄羅斯祭出一連串制裁，並提供武器給烏克蘭。

俄羅斯 間諜 烏克蘭

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