俄速攻烏東領土 1個月奪「半個倫敦」占領面積創高

俄羅斯控制的烏克蘭頓內茨克地區，阿夫傑耶夫卡一棟多層住宅大樓日前在俄烏衝突中被摧毀。（路透）

分析家和戰爭部落客指出，俄羅斯 部隊正以自2022年侵略烏克蘭 初期以來最快的速度在戰場上挺進，光是過去一個月就占領相當於半個倫敦巿的烏克蘭領土。另外，一名烏克蘭國防部 官員26日在柬埔寨舉行的一項地雷公約會議上表示，俄羅斯在烏克蘭廣埋設地雷，實施「種族滅絕活動」。

路透報導，在俄軍數度奪下開戰以來最大面積的領土，以及美國放行烏克蘭運用美製飛彈進行回擊後，這場戰爭正進入俄羅斯和西方官員所說可能的最危險階段。

俄羅斯獨立新聞網站Agentstvo報導，「俄羅斯一周內和一個月內占領的烏克蘭領土面積雙創新高。」

報導指出，俄軍過去一周在烏克蘭奪下近235平方公里土地，創今年以來單周之最。

俄軍引述與烏克蘭軍方關係密切的團體DeepState指出，本月已經拿下600平方公里土地。DeepState研究戰鬥影片更新前線地圖。

幾乎與烏克蘭對俄羅斯西南疆庫斯克州（Kursk）展開跨境逆襲同時，俄羅斯7月間開始在烏東更快速挺進。根據公開來源的地圖，俄軍從那時候起加速挺進。

包括克里米亞（Crimea）在內，俄羅斯目前掌控18%的烏克蘭領土，包括由盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）組成的烏東頓巴斯（Donbas）地區八成土地、逾七成札波羅熱州（Zaporizhzhia）與赫松州（Kherson）領土，以及不到3%的哈爾科夫州（Kharkiv）。

俄、烏都沒有公布精確傷亡數據，不過西方情報機構估計這場戰爭已造成數十萬死傷，烏克蘭東部和南部大片地區盡成荒地。

與此同時。烏克蘭空軍26日表示，俄羅斯於夜間發動一波數量創紀錄的無人機攻勢，造成數個州建築物和「關鍵基礎設施」毀損。

中央社引述法新社報導，烏克蘭近日對俄羅斯境內目標發射美製長程飛彈，克里姆林宮則發射一枚試驗性的極音速飛彈進行報復，雙方都升級無人機和飛彈攻勢。

另據央廣報導，一名烏克蘭國防部官員26日在柬埔寨舉行的一項地雷公約會議上表示，俄羅斯正在烏克蘭領土上埋設地雷，進行「種族滅絕活動」。

烏克蘭國防部官員里亞布采夫(Oleksandr Riabtsev)表示，俄羅斯軍隊「藉由大砲、直升機、多管火箭發射系統和無人機，以遠端方式，在城市、農村家戶、車站埋設地雷」。

他在柬埔寨暹粒舉行的地雷公約會議上表示，這些「種族滅絕活動」影響了600萬烏克蘭人居住的地區。