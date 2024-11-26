我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

川普和鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？最可能情境看這裡

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）
俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

化名「安東」（Anton）的俄羅斯逃兵接受英國廣播公司（BBC）訪問，揭露俄羅斯核武力量的內部運作，爆料俄羅斯2年前入侵烏克蘭當日，便下令核武基地啟動戰鬥狀態，2分鐘內能進行打擊，更將烏克蘭平民列為可打擊的戰鬥人員。此外，安東透露，核武部隊審核嚴格，全員都是職業軍人，且要定期接受測謊。

安東之前是俄羅斯一處核武基地的安全部隊人員，專門負責回應核攻擊和實施核打擊，他略帶自豪說，「全員持續進行訓練，反應時間在兩分鐘內」。

安東憶述2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭當日，核武基地啟動作戰戒備狀態，全部人員被「關在基地內」，唯一與外界的聯繫是俄羅斯國家電視台資訊。直到2至3周後，警戒狀態取消。俄軍前進烏克蘭邊境3天後，總統普亭宣布核威懾部隊進入「特殊作戰模式」。

安東透露，基地的人員審核十分嚴格，所有人都是職業軍人，沒有人是義務役，而且「每個人都會持續接受審查和測謊，薪資高得多，不會被派去打仗」，在基地也不允許使用手機，父母前去探訪必須提前3個月向安全部門申請。

而俄烏戰爭開始不久後，安東收到一份「可恥的命令」，其中使用非常具體的書面方針告誡部隊成員，還描述「烏克蘭平民是戰鬥人員，應該被消滅」。

這令安東極度無法接受，因而遭高級軍官斥責，並被派到另個地區的正規突擊旅。這些部隊經常被「第一波」派往戰場。一些俄羅斯逃兵告訴BBC，反對戰爭的「麻煩製造者」被國家當作「砲灰」。

根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists），俄羅斯擁有約4380枚可使用核彈頭，1700枚處於備戰狀態。這個數字與所有北約成員國擁有的總數相近。

對於部分西方專家認為俄羅斯武器大多來自蘇聯時期，甚至不具備作用，安東否認，「某些地區可能存在一些老式武器，但俄羅斯擁有龐大核武庫、大量彈頭，包括在陸地、海上和空中不斷進行戰鬥巡邏」。

他堅稱，俄羅斯的核武已完全投入使用並做好戰鬥準備，「維護核武的工作一直在進行，1分鐘也沒有停止。」

俄羅斯 烏克蘭 邊境

上一則

做好第三次世界大戰準備 北約最高將領：防範俄中經濟勒索

延伸閱讀

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入
俄稱擊落8枚烏克蘭彈道飛彈 俄烏無人機互襲基礎設施

俄稱擊落8枚烏克蘭彈道飛彈 俄烏無人機互襲基礎設施
俄羅斯客機發動機起火 土耳其機場平安疏散90多人

俄羅斯客機發動機起火 土耳其機場平安疏散90多人
腹背受敵 烏軍占俄庫州領土丟失40% 上萬北韓軍將參戰

腹背受敵 烏軍占俄庫州領土丟失40% 上萬北韓軍將參戰

熱門新聞

烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
被視為可代替父親川普發言的小唐諾推文稱，拜登總統此刻授權允許烏軍使用美製長程飛彈，轟炸俄國境內目標，等於是發動第三次世界大戰，要川普上任收拾爛攤子。(美聯社)

小川普：父親就職前 拜登試圖引爆第3次世界大戰

2024-11-19 05:16
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14
北韓領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社）

北韓居民怒批金與正「女孩子懂個屁」 全家人隔天被消失

2024-11-19 12:44
俄羅斯芭蕾舞者什克利亞羅夫(Vladimir Shklyarov，左)在倫敦表演羅密歐與朱麗葉。圖為2009年資料圖片。路透

俄羅斯知名芭蕾舞者疑墜樓亡 曾公開反對俄侵烏

2024-11-19 15:25

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國