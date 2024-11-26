核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

化名「安東」（Anton）的俄羅斯 逃兵接受英國廣播公司（BBC）訪問，揭露俄羅斯核武力量的內部運作，爆料俄羅斯2年前入侵烏克蘭 當日，便下令核武基地啟動戰鬥狀態，2分鐘內能進行打擊，更將烏克蘭平民列為可打擊的戰鬥人員。此外，安東透露，核武部隊審核嚴格，全員都是職業軍人，且要定期接受測謊。

安東之前是俄羅斯一處核武基地的安全部隊人員，專門負責回應核攻擊和實施核打擊，他略帶自豪說，「全員持續進行訓練，反應時間在兩分鐘內」。

安東憶述2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭當日，核武基地啟動作戰戒備狀態，全部人員被「關在基地內」，唯一與外界的聯繫是俄羅斯國家電視台資訊。直到2至3周後，警戒狀態取消。俄軍前進烏克蘭邊境 3天後，總統普亭宣布核威懾部隊進入「特殊作戰模式」。

安東透露，基地的人員審核十分嚴格，所有人都是職業軍人，沒有人是義務役，而且「每個人都會持續接受審查和測謊，薪資高得多，不會被派去打仗」，在基地也不允許使用手機，父母前去探訪必須提前3個月向安全部門申請。

而俄烏戰爭開始不久後，安東收到一份「可恥的命令」，其中使用非常具體的書面方針告誡部隊成員，還描述「烏克蘭平民是戰鬥人員，應該被消滅」。

這令安東極度無法接受，因而遭高級軍官斥責，並被派到另個地區的正規突擊旅。這些部隊經常被「第一波」派往戰場。一些俄羅斯逃兵告訴BBC，反對戰爭的「麻煩製造者」被國家當作「砲灰」。

根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists），俄羅斯擁有約4380枚可使用核彈頭，1700枚處於備戰狀態。這個數字與所有北約成員國擁有的總數相近。

對於部分西方專家認為俄羅斯武器大多來自蘇聯時期，甚至不具備作用，安東否認，「某些地區可能存在一些老式武器，但俄羅斯擁有龐大核武庫、大量彈頭，包括在陸地、海上和空中不斷進行戰鬥巡邏」。

他堅稱，俄羅斯的核武已完全投入使用並做好戰鬥準備，「維護核武的工作一直在進行，1分鐘也沒有停止。」