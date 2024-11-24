我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳與政學界大啖香港美食 聚餐名店被譽「大排檔代名詞」

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

腹背受敵 烏軍占俄庫州領土丟失40% 上萬北韓軍將參戰

編譯中心／綜合23日電
烏軍今年8月奇襲奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，俄軍已收復逾40%失地。圖為烏克蘭第47旅士兵在庫斯克州陣亡，靈柩21日送回基輔安葬。（美聯社）
烏軍今年8月奇襲奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，俄軍已收復逾40%失地。圖為烏克蘭第47旅士兵在庫斯克州陣亡，靈柩21日送回基輔安葬。（美聯社）

烏克蘭軍方高層消息人士透露，烏軍今年8月發動奇襲迅速奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本占領的範圍已丟失逾40%，但是烏軍仍在現有的陣地上堅守。

路透報導，烏克蘭參謀總部消息人士表示，自從烏軍8月迅速攻入俄羅斯領土並推進，讓莫斯科措手不及後，俄方已部署約5萬9000名士兵至庫斯克州（Kursk）。

這名消息人士指出：「我們最多曾控制約1376平方公里，如今這範圍當然有所縮減。敵軍反攻攻勢日益增強，現在我們掌控約800平方公里（的俄羅斯領土）。」此人還說，只要符合烏克蘭的軍事目標，「我們會盡可能守住這片土地」。

烏克蘭參謀總部消息人士重申，約有1萬1000名北韓士兵已抵達庫斯克州支援俄羅斯，但他們多數人尚未完成訓練。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）23日說，駐紮在俄羅斯邊境庫斯克州（Kursk）的北韓軍人，已被「整合到俄羅斯編隊裡」，預期「很快」會投入與烏克蘭作戰。

關於基輔對庫斯克州局勢的最新評估，俄羅斯國防部並未立即回應路透的置評請求。莫斯科既未證實，也沒有否認北韓部隊部署於庫斯克州。

另據華爾街日報報導，消息人士指出，一名派駐俄羅斯庫爾斯克地區的北韓高階將領在烏克蘭的空襲中受傷，而這也是自北韓軍隊援俄以來，首次有高層人士傳出死傷。

報導指出，北韓派駐俄羅斯的高階將領包含副總參謀長金英福、副參謀長兼察總局長李昌浩以及申金哲少將等。對此，北韓駐聯合國代表團沒有立即回應。

南韓政府官員和一支研究團隊21日表示，俄羅斯向北韓提供了石油、防空飛彈和經濟援助，換取北韓派兵赴俄。

烏克蘭曾警告，加上北韓軍人，俄羅斯現已集結5萬人之多的部隊，意在奪回烏軍占領的部分邊境地區。

俄烏戰爭打了近3年，烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）首當其衝，烏軍在這一帶兵力薄弱，但今年8月在一場閃電戰中攻占了俄國西南部的庫斯克州大片土地。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

上一則

2大家族公開決裂 菲副總統稱雇殺手：若遭刺殺滅口總統

下一則

加拿大街頭鬧暴動 總理杜魯多卻在泰勒絲演唱會嗨舞…挨轟

延伸閱讀

曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%

曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%
首位北韓將領在烏克蘭空襲遇襲 身分、傷勢不明

首位北韓將領在烏克蘭空襲遇襲 身分、傷勢不明
美防長奧斯丁：北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭

美防長奧斯丁：北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭
回應美英武器 普亭：最新型極音速中程飛彈在烏試射成功

回應美英武器 普亭：最新型極音速中程飛彈在烏試射成功

熱門新聞

巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14

超人氣

更多 >
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
康州夫婦偷遍全國Lululemon獲利百萬 被捕時還罵店員種族歧視

康州夫婦偷遍全國Lululemon獲利百萬 被捕時還罵店員種族歧視