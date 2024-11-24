腹背受敵 烏軍占俄庫州領土丟失40% 上萬北韓軍將參戰

烏軍今年8月奇襲奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，俄軍已收復逾40%失地。圖為烏克蘭第47旅士兵在庫斯克州陣亡，靈柩21日送回基輔安葬。（美聯社）

烏克蘭 軍方高層消息人士透露，烏軍今年8月發動奇襲迅速奪下俄羅斯 庫斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本占領的範圍已丟失逾40%，但是烏軍仍在現有的陣地上堅守。

路透報導，烏克蘭參謀總部消息人士表示，自從烏軍8月迅速攻入俄羅斯領土並推進，讓莫斯科措手不及後，俄方已部署約5萬9000名士兵至庫斯克州（Kursk）。

這名消息人士指出：「我們最多曾控制約1376平方公里，如今這範圍當然有所縮減。敵軍反攻攻勢日益增強，現在我們掌控約800平方公里（的俄羅斯領土）。」此人還說，只要符合烏克蘭的軍事目標，「我們會盡可能守住這片土地」。

烏克蘭參謀總部消息人士重申，約有1萬1000名北韓 士兵已抵達庫斯克州支援俄羅斯，但他們多數人尚未完成訓練。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）23日說，駐紮在俄羅斯邊境庫斯克州（Kursk）的北韓軍人，已被「整合到俄羅斯編隊裡」，預期「很快」會投入與烏克蘭作戰。

關於基輔對庫斯克州局勢的最新評估，俄羅斯國防部並未立即回應路透的置評請求。莫斯科既未證實，也沒有否認北韓部隊部署於庫斯克州。

另據華爾街日報報導，消息人士指出，一名派駐俄羅斯庫爾斯克地區的北韓高階將領在烏克蘭的空襲中受傷，而這也是自北韓軍隊援俄以來，首次有高層人士傳出死傷。

報導指出，北韓派駐俄羅斯的高階將領包含副總參謀長金英福、副參謀長兼察總局長李昌浩以及申金哲少將等。對此，北韓駐聯合國代表團沒有立即回應。

南韓政府官員和一支研究團隊21日表示，俄羅斯向北韓提供了石油、防空飛彈和經濟援助，換取北韓派兵赴俄。

烏克蘭曾警告，加上北韓軍人，俄羅斯現已集結5萬人之多的部隊，意在奪回烏軍占領的部分邊境地區。

俄烏戰爭打了近3年，烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）首當其衝，烏軍在這一帶兵力薄弱，但今年8月在一場閃電戰中攻占了俄國西南部的庫斯克州大片土地。