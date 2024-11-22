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俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

編譯湯淑君／綜合外電
俄烏戰況最近升級，但觀察家預期，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。美聯社
俄烏戰況最近升級，但觀察家預期，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。美聯社

拜登政府決定允許烏克蘭用美製長程飛彈攻擊俄羅斯，俄軍隨後首度以洲際彈道飛彈（ICBM）反擊烏克蘭，俄烏戰況似乎愈演愈烈。但觀察家認為，西方國家的飛彈決定目的在逼和，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。

川普長久來堅稱，首要之務是終結戰爭。美國的盟國相信他會想信守諾言，布魯塞爾當局也預期2025年將達成某種停火協議。問題是：如何把目前看似占上風的俄羅斯總統普亭逼上談判桌，而且開出讓烏克蘭能接受的條件？

一些觀察家指出，除非俄軍撤離烏克蘭國土，否則免談；烏克蘭也絕不會接受割讓領土、正式改變疆界。

但根據金融時報報導，基輔當局、華府和歐洲國家已逐漸就最可能的結局形成共識：凍結戰爭、邊境爭議無限期延後。

已獲選為「川普2.0」國家安全顧問的沃茲曾表示，由俄烏雙方議定類似南、北韓軍事分界線（MDL）作為臨時邊界，是一種可行的解決辦法。

再來就是監督落實和平協議的問題。川普據說不願出動美國一兵一卒，而莫斯科占一席的安理會也不可能同意聯合國派出維和部隊，於是只剩歐洲國家派兵一途。有人擔心川普可能偏袒莫斯科、逼基輔簽爛協議，但歐洲外交官員相信，川普雖不會不計代價促成俄烏和談，卻也不可能接受烏克蘭投降，或重演四年前美國自阿富汗倉皇撤軍那樣狼狽的挫敗，川普丟不起這個臉。

按此邏輯推論，川普可能簽署一項安全保證，承諾萬一普亭違反協議就會介入，但不至於走到允諾烏克蘭成為北約組織（NATO）會員國那一步。另一張可打的牌，是強調烏克蘭加入歐盟的長期展望。

至於如何逼普亭坐上談判桌，拜登的飛彈決定已開始逼和。沃茲9月接受訪問時也提到，另有其他辦法向莫斯科施壓，例如把便宜的美國石油大量釋出到市場上，藉此重創仰賴石油收入的俄國經濟。可不可能也借助北京的影響力，進一步向莫斯科施壓？

除棍棒伺候外，運用胡蘿蔔也很重要。放鬆對俄國的制裁或許是個誘因。

烏克蘭 川普 普亭

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