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北韓三星上將金永福統領援俄大軍 疑換取核武或飛彈技術

記者胡玉立／綜合報導
圖為擔任北韓人民軍副總參謀長的上將金永福(左)今年9月陪同北韓最高領導人金正恩(右)視察特種部隊基地。(路透)
圖為擔任北韓人民軍副總參謀長的上將金永福(左)今年9月陪同北韓最高領導人金正恩(右)視察特種部隊基地。(路透)

華爾街日報20日報導，烏克蘭和南韓官員證實，素來低調的北韓人民軍副總參謀長、北韓特種部隊指揮官金永福(Kim Yong Bok)三星上將已在俄羅斯。預計金永福本人不會親赴任何戰場，但北韓派遣其最重要軍事官員親臨俄羅斯，顯示北韓有興趣在明年深入協助俄羅斯攻打烏克蘭。

北韓迄今已在俄羅斯部署士兵逾1萬1000人。烏克蘭和南韓官員稱，北韓派了約500位軍官赴俄，金永福是最高階軍事將領。據信，金永福的任務是整合北韓與俄羅斯軍隊，吸收戰場經驗，為未來部署建立渠道。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)19日表示，北韓被派往俄羅斯的士兵人數「可能增至10萬人」。

北韓士兵的戰場經驗將有助北韓觀察現代作戰實況，進而更新其軍事戰術。美國國務院上周表示，俄羅斯軍隊對北韓進行了火砲、戰壕清理和無人機操作等關鍵前線技能的訓練。

最令華府、首爾和其他國家擔心的是，平壤有可能透過派軍，自莫斯科獲得敏感的核武技術或飛彈技術。南韓國防部長表示，不能排除俄羅斯可能為北韓最近發射洲際彈道飛彈提供了援助。

首爾情報機構表示，北韓士兵已獲得假身分證，以偽裝成俄羅斯士兵。美方官員稱，他們攜帶俄羅斯裝備並穿著俄羅斯制服前往前線。

除軍隊、彈藥和飛彈外，隨著金永福駐紮，北韓向俄羅斯提供的物資似乎也在擴大。烏克蘭國安國防委員會反虛假訊息中心主任科瓦連科(Andriy Kovalenko)說，平壤已開始供應M-1991多管火箭系統和M-1989 Koksan榴彈砲。

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)非常駐高級研究員山口亮(Ryo Hinata-Yamaguchi)表示，部署大量軍隊和派遣金永福等高級將領，顯示北韓認真對待向俄羅斯許下的承諾；「這也代表北韓可以向俄羅斯問，『那我們可以換到什麼呢？』，從而討得更多高科技」。

北韓 俄羅斯 烏克蘭

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