做好戰爭生存準備 北歐3國發新版民防手冊 內容有這些

瑞典民間防禦部波林10月出示「因應危機或戰爭情況」手冊。(美聯社)

近日，美國允許烏克蘭 使用長程飛彈攻打俄羅斯 本土，俄羅斯總統普亭發言人稱此舉是火上澆油，俄烏局勢更加升溫；對此北約成員國瑞典 和芬蘭雙雙警告民眾做好戰爭準備，瑞典民防局18日發表最新版民防手冊，內容暴增一倍；芬蘭與挪威也都推出危機準備手冊。

這三個國家都位於俄羅斯連通的斯堪地那維亞半島，其中芬蘭、挪威國土更與俄國接壤。瑞典和芬蘭過去長期保持中立，不過在克里姆林宮持續對東歐領土主張主權後，擔心自己是俄國侵略的下一個目標，均放棄中立，加入北大西洋公約組織（NATO）。

紐約郵報報導，瑞典民防局18日發表最新版「因應危機或戰爭情況」（In Case of Crisis or War），指導民眾如何準備並度過國家危機。

這是瑞典第五度更新手冊，上一次是在2018年，最新版的篇幅增加了一倍，達到32頁，手冊前言指出，「我們生活在不確定的時代，武裝衝突正在我們這個角落的世界進行，恐怖主義、網路攻擊以及假資訊行動，都正用來削弱和影響我們」。重點放在戰爭準備，呼籲民眾儲備糧食和應急用品，包括嬰兒食品、藥品以及衛生用品，內容指出，「若瑞典遭到攻擊，每一個人都必須盡一己之責，保衛瑞典的獨立和我國的民主」。

瑞典的手冊也建議儲存不易腐敗的食物和飲用水，要能足夠至少三天飲用，並建議民眾在自家花園種蔬果。新版還將舊版手冊中的一段話，往前移到顯著位置：「如果瑞典遭到他國攻擊，我們絕對不會投降，所有企圖傳達會停止抵抗的資訊都是假的。」

未來兩周預計有約520萬份手冊送達瑞典各家戶，線上還提供多種語言版本。

瑞典政府警告，烏克蘭局勢正在惡化，因此需要加強居民的危機應對能力。民防局長弗塞爾（Mikael Frisell）表示，「安全局勢十分嚴峻，我們都需要加強自身韌性，以應對各種危機，最終甚至面臨戰爭。」

芬蘭近期也在線上推出危機準備手冊，詳細說明芬蘭政府在戰爭情況下的應對措施。芬蘭警告，根據今年9月的最新調查，只有58%的家庭擁有充足應急物資。

芬蘭政府要求民眾做好準備，因應可能在攝氏零下20度的冬季一連停電數天，儲備物品清單中也包括碘片，還有備用電源、方便烹煮的食品，以及寵物糧食。

此外，挪威今年稍早也發送220萬份實體民防手冊，指導民眾在包括戰爭等國家危機情況下如何自給自足維持七天。