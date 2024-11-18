我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明年5月起 加州飛阿姆斯特丹更方便了

華州16歲華裔少年失蹤兩個月 慈善團體一直在找

美放行烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄國 克宮：加劇緊張

中央社莫斯科18日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。歐新社
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。歐新社

克里姆林宮今天表示，美國總統拜登同意烏克蘭可使用長程飛彈攻擊俄羅斯本土，美方此舉將進一步加劇緊張情勢。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，他已從媒體報導知悉拜登（Joe Biden）放行攻擊，並且「很顯然華府當今即將下台政府打算採取舉措，意圖繼續火上加油並挑動緊張情勢進一步升高」。一名美國官員向法新社證實媒體有關拜登放行攻擊的報導。

另據路透報導，提供長程飛彈給烏克蘭的法國今天則說，同意基輔當局攻擊俄羅斯境內的軍事目標，仍是列入考慮的選項。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）於布魯塞爾召開的歐盟部長會議前告訴記者：「我們曾公開表示，若是打擊俄羅斯發動侵烏戰爭的據點，這是我們會考慮的選項；所以，另方面而論，沒有新的進展。」

兩名美國官員以及一名熟悉這項決策的消息人士昨天表示，美國總統拜登政府已同意烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯境內目標，堪稱美國對俄烏戰爭政策的重大轉變。

另一方面，烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯飛彈昨晚擊中烏克蘭東北部蘇米市（Sumy）的一棟住宅大樓，造成11人死亡，其中包括兩個孩童；另一枚飛彈襲擊造成蘇米州行政中心停電。

路透報導，烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）於通訊軟體Telegram發文表示，俄羅斯昨晚發動的這波飛彈襲擊，同時造成蘇米市89人受傷，其中包括11個孩童。

蘇米州軍政機關表示，另一枚飛彈擊中重要的基礎設施，造成蘇米市停電。

烏克蘭空軍指出，俄軍發動的徹夜攻擊，使用兩枚「伊斯坎德-M」（Iskander-M）彈道飛彈和一枚Kh-59導向飛彈。

俄羅斯飛彈攻擊蘇米市之前，基輔當局表示，俄羅斯一早曾發射120枚飛彈和出動90架無人機攻擊烏克蘭的供電網，造成至少7人死亡。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

上一則

土耳其總統傳提俄烏和平計畫 停戰換烏十年不入北約

延伸閱讀

拜登首度授權 烏克蘭可用美遠程飛彈攻入俄國境內 俄烏戰爭恐擴大

拜登首度授權 烏克蘭可用美遠程飛彈攻入俄國境內 俄烏戰爭恐擴大
俄烏戰能因拜登放行ATACMS攻俄而翻盤？英法跟進放行暴風影飛彈

俄烏戰能因拜登放行ATACMS攻俄而翻盤？英法跟進放行暴風影飛彈
最後拜習會 習近平：已準備好與川普政府合作

最後拜習會 習近平：已準備好與川普政府合作
習近平透過拜登向川普喊話 亮中國底線

習近平透過拜登向川普喊話 亮中國底線

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20

超人氣

更多 >
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
華女經營水療店涉嫌性交易 生意遍布南加多地

華女經營水療店涉嫌性交易 生意遍布南加多地
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地
冰箱冷藏奶油硬梆梆 小訣竅「只要1分鐘」變常溫馬上切

冰箱冷藏奶油硬梆梆 小訣竅「只要1分鐘」變常溫馬上切