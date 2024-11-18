俄發射120飛彈、90無人機狂轟烏電網 近3個月最大攻勢釀9死

俄軍17日以飛彈無人機攻擊烏克蘭，各地建築遭到摧毀。圖為俯看烏克蘭急救人員17日滅火，控制火勢。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基17日說，俄羅斯當天發射120發飛彈和90架無人機，大舉攻擊烏國各地，鎖定烏克蘭能源基礎建設。基輔市軍政機關負責人波普科說，這次無人機、飛彈混合攻擊威力是近三個月最大。美聯社報導，死者至少九人。

澤倫斯基說，俄國 使用伊朗製「見證者」等多種無人機、巡弋飛彈、彈道飛彈和空射彈道飛彈，烏軍則擊落140個空中目標，「敵方目標是烏國各地的能源基礎建設。遺憾的是，打擊和殘骸墜落造成物件損害。在(烏南的)尼古拉耶夫，兩人喪命並另有六人受傷，包括兩名孩童」。

美聯社報導，烏克蘭17日傳出爆炸聲，包括在首都基輔、關鍵南部港口敖德薩及烏國西部和中部地區。烏克蘭民營能源公司DTEK聲明，該公司營運的一座熱力發電廠「嚴重受損」。

DTEK並說，該公司17日宣布在基輔地區和烏東兩個地區進行緊急停電。稍早，烏克蘭能源部長加盧申科也在Telegram說，該國能源系統正遭受大型攻擊，俄軍正攻擊各地發電和傳輸設施。

烏克蘭外交部長西比哈(Andriy Sybiga)在社群媒體X說，俄國大舉空襲烏國和平的城市、熟睡的民眾和關鍵基礎建設，這就是「戰爭罪犯」普亭 對近期其他國家人士來訪、通話等外交交涉的真正回應。西比哈並說，「我們需要透過實力達成和平，而非綏靖」。 俄軍轟炸迫使烏克蘭宣布基輔州和東部兩州緊急停電。

路透報導，接壤烏克蘭西部的北大西洋公約組織(NATO)成員國波蘭指出，為因應俄羅斯在空襲中動用巡弋飛彈、彈道飛彈及無人機，華沙當局已指揮空軍戰機緊急升至領空內，以確保國境安全無虞。

波蘭武裝部隊作戰司令部在社群媒體X發文說，華沙「已動用所有可用的資源和力量，包括值勤戰機緊急升空，地面防空與雷達偵測系統也提升至最高戰備狀態」。

這場空襲對烏克蘭造成的損失程度仍不得而知。烏克蘭官員在基輔、基輔州以及頓內茨克州實施預防性停電，避免能源設施受損導致電力失控。

一名目擊者稍早告訴路透社，烏克蘭東南部城市札波羅熱和黑海港市敖德薩(Odesa)傳出爆炸聲，烏克蘭空軍發布全國空襲警報，但遇襲規模不清楚。

德國總理蕭茲15日才與俄國總統普亭通話，是兩人將近兩年來首度通話，蕭茲呼籲普亭從烏國撤軍。澤倫斯基批評此通話猶如打開潘朵拉盒子。美國總統當選人川普本月勝選後，也被媒體揭露已與普亭通話，警告普亭不要進一步升級衝突，但俄方否認兩人通話。

俄國2022年2月全面侵烏以來，俄方空襲已重擊烏克蘭發電能力，屢次造成緊急停電和全國輪流停電。烏克蘭官員不時敦促西方盟國強化烏方防空，來抗衡襲擊並讓維修工作得以進行。有人擔心，莫斯科打算在寒冬前摧毀烏克蘭發電能力。

烏克蘭鄰國波蘭軍方作戰司令部在社群媒體X發文說，鑑於俄國對烏克蘭的「大型」攻擊，已在波蘭領空內動員波蘭和盟友的戰鬥機等飛機，這些舉措意在提供波蘭邊境地區安全保障。