開戰將近千日 盟友促烏克蘭考慮新方法結束戰爭

烏克蘭對抗俄羅斯入侵將近1000天，俄軍17日以飛彈無人機攻擊烏克蘭，各地建築遭到摧毀。圖為烏克蘭急救人員17日滅火，控制火勢。(美聯社)

烏克蘭 對抗俄羅斯 入侵將近1000天之後，烏克蘭的盟友呼籲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)考慮新方法，吸引俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)坐上談判桌，以期結束戰爭。

彭博新聞(Bloomberg)報導，總統當選人川普將於明年1月重返白宮，他承諾迅速結束戰爭。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)15日與普亭通電話，敦促俄方和談；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)17日則表示，他將在「適當時機」與普亭通話。

兩位歐洲官員表示，人們逐漸意識到，澤倫斯基將不得不向普亭妥協，因為雙方顯然都無法取得決定性勝利。

土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)是最近加入前述討論的北約成員國，消息人士透露，他訂18日在里約熱內盧(Rio de Janeiro)舉行的20國集團(G20)峰會上，提出暫停當前衝突的提議。

烏克蘭盟友突然呼籲求和的呼聲，表明各國迫切的想在川普重返白宮及美國可能大幅撤回支持之前搶得先機。

隨著北韓軍隊加入俄軍戰鬥行列，許多人愈來愈希望停止這場衝突，俄烏戰爭已對烏克蘭多數地區造成破壞，消耗數千億元和外國武器，顛覆歐洲及世界的地緣政治關係。

儘管俄軍傷亡慘重，但普亭絲毫沒有要停戰意思。

普亭上周告訴蕭茲，他一直對談判抱持開放態度，但任何協議都必須考量俄羅斯的安全顧慮及領土利益。

克里姆林宮可能會將澤倫斯基面臨的壓力解讀為，俄方消耗戰的策略奏效。

拜登總統17日在他任內最後一次G20峰會召開前夕，批准烏克蘭使用美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈」(ATACMS)攻打俄羅斯境內的軍事目標，希望盡可能協助烏軍保住庫斯克，作為可能和談中更有利的籌碼，也是對俄羅斯出乎意料讓北韓軍隊參戰的回應。