我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

開戰將近千日 盟友促烏克蘭考慮新方法結束戰爭

編譯陳韻涵／綜合報導
烏克蘭對抗俄羅斯入侵將近1000天，俄軍17日以飛彈無人機攻擊烏克蘭，各地建築遭到摧毀。圖為烏克蘭急救人員17日滅火，控制火勢。(美聯社)
烏克蘭對抗俄羅斯入侵將近1000天，俄軍17日以飛彈無人機攻擊烏克蘭，各地建築遭到摧毀。圖為烏克蘭急救人員17日滅火，控制火勢。(美聯社)

烏克蘭對抗俄羅斯入侵將近1000天之後，烏克蘭的盟友呼籲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)考慮新方法，吸引俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)坐上談判桌，以期結束戰爭。

彭博新聞(Bloomberg)報導，總統當選人川普將於明年1月重返白宮，他承諾迅速結束戰爭。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)15日與普亭通電話，敦促俄方和談；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)17日則表示，他將在「適當時機」與普亭通話。

兩位歐洲官員表示，人們逐漸意識到，澤倫斯基將不得不向普亭妥協，因為雙方顯然都無法取得決定性勝利。

土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)是最近加入前述討論的北約成員國，消息人士透露，他訂18日在里約熱內盧(Rio de Janeiro)舉行的20國集團(G20)峰會上，提出暫停當前衝突的提議。

烏克蘭盟友突然呼籲求和的呼聲，表明各國迫切的想在川普重返白宮及美國可能大幅撤回支持之前搶得先機。

隨著北韓軍隊加入俄軍戰鬥行列，許多人愈來愈希望停止這場衝突，俄烏戰爭已對烏克蘭多數地區造成破壞，消耗數千億元和外國武器，顛覆歐洲及世界的地緣政治關係。

儘管俄軍傷亡慘重，但普亭絲毫沒有要停戰意思。

普亭上周告訴蕭茲，他一直對談判抱持開放態度，但任何協議都必須考量俄羅斯的安全顧慮及領土利益。

克里姆林宮可能會將澤倫斯基面臨的壓力解讀為，俄方消耗戰的策略奏效。

拜登總統17日在他任內最後一次G20峰會召開前夕，批准烏克蘭使用美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈」(ATACMS)攻打俄羅斯境內的軍事目標，希望盡可能協助烏軍保住庫斯克，作為可能和談中更有利的籌碼，也是對俄羅斯出乎意料讓北韓軍隊參戰的回應。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

靠「中國加一」大賺的越南 GDP可能因川普回鍋降4個百分點

下一則

CNN：拜登為烏克蘭攻俄開綠燈 大增川普接手風險

延伸閱讀

蕭茲為與普亭通話辯護 承諾：不會背著烏克蘭做決定

蕭茲為與普亭通話辯護 承諾：不會背著烏克蘭做決定
澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭

澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭
澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰將提早結束

澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰將提早結束
潘朵拉之盒被打開 澤倫斯基斥德總理蕭茲與普亭通話

潘朵拉之盒被打開 澤倫斯基斥德總理蕭茲與普亭通話

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地