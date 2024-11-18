CNN：拜登為烏克蘭攻俄開綠燈 大增川普接手風險

拜登總統授權基輔方面使用美製長程飛彈，深入俄羅斯境內進行攻擊，恐帶給川普更高風險的局勢。圖為烏克蘭17日遭俄羅斯空襲，基輔上空可見飛彈飛行軌跡和爆炸後的煙霧。(路透)

白宮擔心俄烏戰爭事態升級，幾個月來一直拒絕批准烏克蘭 的武器請求，烏克蘭以強力譴責回應。就在這項請求似乎被擱置時，剩兩個月就要卸任的拜登 總統卻予以批准使用，有線電視新聞網(CNN)分析批准遲疑的三個原因，並指出這恐帶給川普更高風險的局勢。

CNN報導，拜登批准的是美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，但這項武器是否能擊中俄羅斯 境內的目標並發揮作用？

首先，在ATACMS射程(100公里或62哩)內的俄羅斯機場等數百個目標，其內的攻擊機已撤離到俄羅斯境內更深處。而烏克蘭可以獲得的ATACMS供應有限，因此即使烏克蘭能夠擊中俄羅斯後排，也無法一夜之間使戰局變化。

其次，烏克蘭已經能夠使用國產且更便宜的無人機深入俄羅斯境內。美國已同意資助開發這些設備，它們似乎已在莫斯科機場周圍、俄羅斯能源基礎建設造成了嚴重破壞。

最後則是美國允許使用精確飛彈攻擊俄羅斯境內是頗具挑釁性的舉動。或許俄羅斯現在軍事實力不強，不太可能尋求與北約(NATO)或美國的全面衝突，但仍然依靠其他方式試圖恢復威懾力，如莫斯科情報部門被指控破壞歐洲各地的民用目標，包括最近有報導稱在歐洲境內的快遞飛機上安置了爆炸物包裹。

拜登政府權衡遠程打擊的實際效用是正確的，畢竟可能會連帶損害北約成員國和平民，或再引發俄羅斯反擊；而烏克蘭更廣泛的目標似乎是讓拜登政府更深陷這場戰爭遊戲。白宮面對烏克蘭請求軍援已非首次循此模式：搪塞延後、直到最後一刻才批准，如海馬斯多管火箭系統(HIMARS)、M1艾布蘭(Abrams)主力戰車、F16戰機要求皆是如此。

而即將接任總統大位的川普自俄烏戰爭爆發後便不斷自信強調他能介入並在24小時內結束戰爭，拜登政府此舉恐打擊川普的和談希望，只留下一場風險大幅增加的戰爭讓他接手。