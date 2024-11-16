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澤倫斯基：川普上台 烏俄戰爭將提早結束

澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭

編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基15日說，美國總統當選人川普明年1月就任後，烏俄戰爭將「提早結束」。德國總理蕭茲同日與俄羅斯總統普亭通話，這是兩人將近兩年來第一次對話，但澤倫斯基批評這破壞國際對普亭的孤立，打開「潘朵拉盒子」。

澤倫斯基接受烏克蘭公共廣播公司Suspilne專訪說，「可確定的是，鑒於即將領導白宮的（川普執政）團隊政策，（烏俄）戰爭將提早結束。這是他們的做法以及對他們公民的承諾」，但烏方不知道戰事結束的確切時間。

澤倫斯基並說川普再度當選後，兩人已通過話並進行「富建設性的交流」，當時川普未做出違反烏克蘭立場的發言。澤倫斯基說，美國法律阻止他會晤還未就職的川普，未來則只願直接和川普對話而非其使者或顧問。

澤倫斯基也坦言烏東戰況艱困、俄軍正取得進展，但普亭無意談和，烏方能做的是盡力讓烏俄戰爭明年透過外交手段結束。

另據德國政府發言人15日聲明，蕭茲當天通話中敦促普亭從烏克蘭撤軍，並開始與基輔談判，開啟通往「公正與長久和平」的道路。蕭茲還強調，只要有需要，德國支持烏方抵禦俄國侵略的決心堅定不移。事前蕭茲曾先與澤倫斯基通話，也計畫再度和澤倫斯基通話。

德國明年2月23日將提前舉行大選，蕭茲的社會民主黨面臨右派、左派親俄民粹政黨的壓力；這些政黨主張柏林未充分運用外交手腕來終結戰爭。

但澤倫斯基說，前述這類通話「只是一堆空話」，也是普亭長期想要的，「對他來說，極重要的是緩解他的孤立狀態，進行正常談判」。澤倫斯基並說，尋常的談判不會有任何結果。

克里姆林宮則證實普亭應德方要求與蕭茲通話，普亭表達一切結束俄烏戰爭的協議都需顧及俄方安全利益，並反映新的領土現實。

奧地利石油天然氣集團（OMV）發言人15日說，俄國預計16日起停止輸送天然氣至奧地利，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已就此事告知OMV。奧地利環境部長格威斯勒在社群媒體說，俄國再次以能源當作武器，不過奧地利早有準備，國內天然氣儲氣設備足以支應超過1年的消耗。

澤倫斯基 普亭 蕭茲

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