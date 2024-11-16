再停飛要破產 俄攻打逾2年半 烏明年擬恢復部分折航班

美國保險經紀公司達信集團(Marsh McLennan)一名資深合夥人表示，烏克蘭可能將在明年首度重啟西部利維夫州(Lviv)的一座機場。圖為戰前烏克蘭利維夫國際機場航站樓。(路透)

美國保險 經紀公司達信集團(Marsh McLennan)一名資深合夥人表示，烏克蘭 可能將在明年首度重啟西部利維夫州(Lviv)的一座機場。自從俄羅斯 2022年2月24日入侵至今已近2年9個月，烏克蘭正試圖恢復因戰爭影響而全面停飛的航班。

路透報導，在過去逾2年半的戰爭期間，俄軍經常對烏克蘭發動飛彈和無人機攻擊。烏克蘭國營航空和其他幾家航空公司都因為停飛而破產。

達信集團的艾里森(Crispin Ellison)表示，基輔已就恢復部分航班一事，與歐洲航空當局及航空公司進行了將近一年的討論。

艾里森說：「如果監管機構認為開放(機場)是安全的，政治上也做出決定，那麼保險業就準備好支持復甦工作。」他並提到恢復的時間點將在2025年。

烏克蘭國家航空服務局(State Aviation Service)在一份書面意見中表示，他們正在考慮分階段、有限地開放民用航空飛行的可能性，「前提是風險經過評估並降到可以接受的程度，以及施加額外的安全措施」。該局沒有提供任何復航時間表。

雖然俄軍曾攻擊利維夫州的天然氣設施並發射無人機和飛彈，但比起烏克蘭其他地區，當地遭俄羅斯空襲的次數相對稀少。

利維夫哈利茨基國際機場(Danylo Halytskyi International Airport Lviv)擁有2座航廈，戰前每小時的旅客流量為3000人。

烏克蘭政府也期盼首都基輔郊區的主要機場能獲得重啟，但基輔及周邊地區經常是俄羅斯長程攻擊的目標。艾里森認為，航空市場將等到「大眾的信心恢復，相信這件事可以在風險低得多的情況下發生」。