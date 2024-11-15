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川普上台 烏盼獲安全保證 寸土不讓領土立場恐鬆動

編譯中心／綜合14日電
烏克蘭軍人14日在哈爾科夫地區訓練場接受障礙訓練，以提高戰術技能。（歐新社）
烏克蘭軍人14日在哈爾科夫地區訓練場接受障礙訓練，以提高戰術技能。（歐新社）

烏克蘭官員說，面對美國候任總統川普推動加速俄烏戰爭談判，加上烏軍在東部戰線敗退，烏克蘭堅持在任何和平方案中寸土不讓的立場恐鬆動，獲得安全保證將成未來談判重點，重要性與疆界位置相當。另外，烏克蘭智庫稱，假如川普上任後取消對烏克蘭的軍事援助，烏克蘭可能會「在幾個月內」對俄羅斯動用核武。

紐約時報報導，烏克蘭國會國防與情報委員會主席柯斯登柯說，「談判應建立在保證的基礎上。對烏克蘭而言，沒甚麼比這更重要」。另名資深官員則指出，「領土問題仍極為重要，但只占據第二順位，首要問題是安全保證」。

烏克蘭領土疆界是依據1991年獨立時設立的邊界。柯斯登柯表示，俄國目前已控制20%烏國領土，基輔不會正式放棄遭占領領土的主權，這讓基輔未來可就此展開協商。

作為抵禦俄國再次入侵的保證，基輔一直尋求加入北約，西方雖表態希望烏克蘭加入，卻未加速進程。基輔也曾提議由西方提供強大的傳統武器庫，嚇阻俄國再次動武。

俄國堅持不接受烏克蘭加入北約，並堅持控制已占領的烏國領土，成為和談障礙。

此外，俄國認為談判前提是烏軍撤出俄國庫斯克地區。俄國議員札圖林表示，只要烏軍撤出庫斯克，俄國可能在明年春接受前線停火。

另一關鍵則是川普，他曾公開質疑持續援助烏克蘭，宣稱將在一天內結束戰爭。川普日前表示，「我會告訴澤倫斯基，你必須達成協議；我會告訴普亭，如果你不達成協議，我們會給他（澤倫斯基）很多東西」。

另據太陽報報導，烏克蘭頗具影響力的智庫「軍隊轉型和裁軍研究中心」（CACDS）日前發表報告指出，假如川普上任後取消對烏克蘭的軍事援助，烏克蘭可能會「在幾個月內」對俄羅斯動用核武，使用類似美國二戰長崎原子彈技術，足以摧毀整個俄羅斯空軍基地或集中的軍事後勤設施。

CACDS報告稱，烏克蘭已經有能力使用類似美國1945年在長崎的「胖子原子彈」（Fat Man）技術，用鈽製作核武。報導引述泰晤士報指出，因為烏克蘭沒有足夠時間建設鈾濃縮設施，只能依賴從已用核反應堆燃料棒中提取的鈽。

報告說，烏克蘭現在可用的反應爐級鈽約7噸，足以製作數百枚彈頭，戰術當量達到幾千噸。

太陽報稱，該報告計畫在13日提交給烏克蘭國防部長可能出席的一場會議；而這份報告並未獲得烏克蘭政府背書。

另外，福斯新聞網數位頻道報導，預料川普很快會指派一名烏克蘭和平特使，負責領導結束俄烏戰爭的協商。一名消息人士說：「你們會看到一位非常資深的特使，一個很有公信力的人，他將肩負找到解決方案、達成和平協議的任務。你們短時間內就看得到。」

烏克蘭 俄國 川普

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