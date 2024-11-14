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川普當選後打更兇 俄羅斯本周無人機襲擊強度增44%

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯頻繁使用伊朗製造的「見證者」無人機，攻擊烏克蘭的軍事和民用目標。(美聯社)
俄羅斯頻繁使用伊朗製造的「見證者」無人機，攻擊烏克蘭的軍事和民用目標。(美聯社)

美國廣播公司（ABC）分析指出，在川普當選後的一周內，俄羅斯烏克蘭城市的遠程無人機襲擊強度增加了約44%。

自2022年2月全面戰爭爆發以來，俄羅斯和烏克蘭兩國無人機襲擊的規模和複雜性一直在穩步增加。但川普6日贏得總統大選後，莫斯科也加強力道使用伊朗製的見證者（Shahed）無人機轟炸烏克蘭全國目標。

根據烏克蘭空軍每日公布的數據，川普獲勝後一周，俄羅斯向烏克蘭發射641架無人機，平均每天超過91架。

10月1日至11月5日期間，烏克蘭空軍共發射了2286架無人機，平均每天不到64架。

自美國總統大選以來，俄羅斯無人機日均量在7天內有3天超過100架次，而在先前的5周內，僅5次達到此數量。11月10日更創下歷史最高紀錄，達到145架無人機。

美國廣播公司無法獨立核實上述數據，但整體趨勢是無人機攻擊規模更大且更頻繁。

前烏克蘭安全局官員斯圖帕克（Ivan Stupak）稱，「截至明年1月20日的未來幾個月，我們預計向烏克蘭發射的無人機數量將大幅增加。」

他表示，近幾個月來，俄羅斯無人機攻擊次數持續穩定增加，8月發動818次，9 月1410次，10月達到2072次，稱莫斯科的意圖是在美國政府更迭前，盡可能對烏克蘭造成更多傷害。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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