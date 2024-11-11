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川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭

中央社倫敦11日綜合外電報導
英國國防大臣希利（John Healey）。歐新社
英國國防大臣希利（John Healey）。歐新社

英國國防大臣希利（John Healey）今天表示，他預期美國總統當選人川普的政府在俄烏戰爭方面，會維持對北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭的承諾。

川普（Donald Trump）過去一直批評現任美國總統拜登（Joe Biden）對烏克蘭的援助，令人擔心在共和黨人掌控白宮、聯邦參議院，且可能把持聯邦眾議院的情況下，美國對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskyy）政府的支持可能出現變數。川普競選時還曾說，他可以在數小時內終結戰爭。

路透報導，當被問及自川普上週贏得美國總統大選後，對烏克蘭的支持是否有所下降，希利告訴英國天空新聞網（Sky News）：「對川普總統來說，他認定國家是透過實力來確保安全，正如北約等聯盟所做的那樣。」

「我預期美國會繼續和英國等盟友站在一起，支持烏克蘭，直到擊退（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）的侵略為止。」

希利還表示，在川普擔任總統期間，美國對北約和歐洲安全的承諾將保持堅定。但他也強調，自己一直主張歐洲國家應該在提高國防支出方面「承擔更多責任」。

希利說：「我不認為美國會拋棄北約，他們認可這個聯盟的重要性，也認可避免歐洲發生進一步衝突的重要性。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）今天則在巴黎和平論壇（Paris Peace Forum）中表示：「有關對於美國新政府可能立場或倡議的猜測，我認為，我們不應該憑預想來判斷。」

巴霍說，「我們必須花時間與該政府合作」，並稱法國已準備好這麼做，「因為我們認為必須給予烏克蘭方法工具去擊退（俄軍的攻擊）」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）10日引述知情人士報導，川普7日與普亭通電話，就烏克蘭戰爭進行商討。據稱川普建議普亭不要讓在烏克蘭的戰事升級，提醒他「華府在歐洲的軍事部署規模可觀」。

但克里姆林宮（Kremlin）今天否認川普近日曾跟普亭通話，稱相關報導是「假消息」。

川普 烏克蘭 普亭

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