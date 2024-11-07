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憂川普上任添變數 傳白宮加緊提供烏克蘭軍援

中央社華盛頓6日綜合外電報導
烏克蘭士兵在烏東頓內次克地區軍事演習，發射美軍標槍飛彈。美聯社
烏克蘭士兵在烏東頓內次克地區軍事演習，發射美軍標槍飛彈。美聯社

美國政府消息人士今天透露，白宮有意在總統拜登明年1月卸任前加緊提供烏克蘭規模數十億美元的安全援助，盼能在總統當選人川普明年1月20日宣誓就職前支持基輔當局。

路透報導，美國政府高階官員今天在不願透露身分的情況下表示，政府計劃在明年1月任期終止前，「盡可能推動讓烏克蘭處於最強而有力的地位」。

川普過去一直批評拜登對烏克蘭的援助，令人擔心在共和黨人掌控白宮、聯邦參議院，且可能把持聯邦眾議院的情況下，美國對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskyy）政府的支持可能出現變數。

共和黨掌控的眾院上回批准對烏援助是在今年4月，包括授權拜登從美方軍備庫存中移交價值數十億美元的武器給烏克蘭。

在4月通過的武器移交授權案中，除了國會議員們在先前的支出措施中所批准價值28億美元的武器移交，以及用於從產業購買新武器的20億美元資金外，還剩下43億美元。

這筆總計90億美元的軍事援助對烏克蘭的武器庫存提供重要支持。

拜登的武器移交計畫由政治新聞機構Politico率先披露。白宮並未立即回應媒體的置評請求。

美國將在接下來幾個月裡持續運送彈藥和反戰車武器給烏克蘭，包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和雷神公司（Raytheon Co.）生產的標槍飛彈。

另一方面，烏克蘭今天以川普強硬領袖的形象為訴求，希望能說服即將重返白宮的川普在追求與俄羅斯和平共處的同時，不要放棄支持烏克蘭。

澤倫斯基在川普宣布勝選後不久發布訊息，稱他期待「在川普果斷領導下迎來美國的強盛時代」。

澤倫斯基寫道：「我很感謝川普總統在全球事務上致力『透過力量來實現和平』，這正是能實際推動烏克蘭正義和平的原則。我期盼我們能共同付諸行動。」

澤倫斯基稍後透過社群媒體X貼文表示，他已致電川普表達祝賀，並承諾和他一起合作。

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