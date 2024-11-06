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WSJ：川普勝選讓俄烏戰爭出現不確定因素

記者顏伶如／即時報導
9月27日，共和黨總統候選人川普和烏克蘭總統澤倫斯基在川普大廈見面。美聯社
9月27日，共和黨總統候選人川普和烏克蘭總統澤倫斯基在川普大廈見面。美聯社

華爾街日報(WSJ)6日報導，共和黨總統候選人川普勝選，俄烏戰爭何去何從出現不確定因素。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)6日在社群媒體X平台發文，向川普祝賀獲得「令人刮目相看的選舉勝利」。

競選期間，川普多次表示，當選後一上台就會讓俄烏戰爭盡快結束。川普對於美國對烏克蘭提供大量軍援也提出質疑，但對執政之後如何處理並未詳細說明。對於戰爭爆發，川普則把責任怪罪給烏克蘭總統澤倫斯基。

川普競選副手范斯(JD Vance)同樣堅決反對為烏克蘭提供更多軍援。范斯曾指出，美國應該把錢花在鞏固自己的美墨邊境。

澤倫斯基6日在社群媒體發文祝賀川普勝選，並表示希望能夠持續跟川普領導下的美國合作，讓俄羅斯對烏克蘭的侵略得以停止。

澤倫斯基在發文當中寫道：「我們仰賴美國兩黨為烏克蘭持續提供強而有力的支持。」

報導指出，許多烏克蘭人民擔心，川普可能傷害基輔利益，削減美國對烏克蘭的軍事與財務援助，烏克蘭人也憂心川普可能與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)達成協議，逼迫烏克蘭割讓某些領土，屈服於莫斯科統治。

普亭則多次公開表示，只願接受讓烏克蘭解除武裝的和平協議，並且必須禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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