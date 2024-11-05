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烏克蘭嚴批谷歌地圖洩軍事地形 1東西變烏軍另一敵人

編譯中心╱綜合4日電
德國外交部長Annalena Baerbock（後）和烏克蘭外交部長Andrii Sybiha（前），於4日在基輔參觀烏克蘭陣亡捍衛者記憶牆並獻花。（歐新社）
德國外交部長Annalena Baerbock（後）和烏克蘭外交部長Andrii Sybiha（前），於4日在基輔參觀烏克蘭陣亡捍衛者記憶牆並獻花。（歐新社）

谷歌地球(Google Earth)與谷歌地圖(Google map)最近更新了烏克蘭的地形細節，結果在未經審查的情況下，意外洩露軍事設施的位置，引發烏克蘭官方的嚴厲批評，擔心造成安全風險；烏克蘭打擊假消息中心主任科瓦連科表示，俄羅斯正在散布這些影像，目前Google正在努力修復中。

防衛部落格(Defense Blog)報導，科瓦連科並未透露這些影像具體包含哪些設備，也沒有說明大略位置。科瓦連科後來透過聲明表示，Google代表已聯繫上烏克蘭當局，已針對軍事設施影像著手進行修正，「但由於周末，他們的回覆有所延遲。與此同時，俄羅斯人必然正在積極保存這些圖片。」

烏克蘭安全局（SBU）前官員伊凡斯圖帕克則指出，Google影像只顯示靜止物體，像是製造工廠或訓練營，但烏克蘭布署前線不停在變化，因此Google地圖影像是失準的，對俄軍來說不具備任何實質效用。

另外，中央社引述法新社報導，烏克蘭士兵蘇希柯在烏東前線受傷後抵醫院治療時，卻發現感染具多重抗藥性的所謂「超級細菌」，影響治療。與他有相同處境的傷兵有數千人，形成尚待釐清的俄烏戰爭耗損。

細菌長期以來會發展出抗微生物藥物抗藥性（antimicrobial resistance，AMR，俗稱抗生素抗藥性），而人們大量使用抗生素來治療人類、動物和作物，使得這種發展加速，導致許多種藥物無效。根據世界衛生組織（WHO）估算，每年有500萬人的死亡歸咎於此。

長期以來，烏克蘭為人所知當地抗生素抗藥性與歐洲大多數國家相比偏高，因為直到最近在烏克蘭不須處方就能取得抗生素。

不過，世衛駐烏克蘭代表哈比希指出，烏克蘭遭到俄羅斯全面侵略後，當地抗生素抗藥性又格外升高，「根本原因正是不停歇的戰爭」。

直接戰鬥與空襲使得烏克蘭外傷患者節節攀升，導致各家醫院本已人力不足而難以負荷。在烏克蘭東南部大城第聶伯羅，蘇希柯入住治療的梅契尼可夫醫院主任外科醫師科蘇爾尼可夫表示，他們的工作量已暴增10倍。

此外，有個現象令科蘇爾尼可夫匪夷所思。根據他估算，送來他的部門治療的傷兵當中，約半數甚至在開始治療前已發展出抗生素抗藥性；但這些傷者是從戰場直接送來，中間未在其他地方接受治療，「這令人無法理解」。

谷歌地圖民用的衛星圖片，但已經能詳細的標出軍事基地的位置，圖為谷歌地球所呈現的美...
谷歌地圖民用的衛星圖片，但已經能詳細的標出軍事基地的位置，圖為谷歌地球所呈現的美國軍事基地「51區」。（取材自Google Earth）

烏克蘭 Google 俄羅斯

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