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布林肯：8千北韓軍抵俄烏邊境 預期不久後將投入戰鬥

中央社華盛頓31日綜合外電報導
國務卿布林肯表示，多達8000名北韓軍人已抵達毗鄰烏克蘭的俄羅斯邊境州庫斯克，並準備好在今後幾天內加入侵烏戰鬥。歐新社
國務卿布林肯表示，多達8000名北韓軍人已抵達毗鄰烏克蘭的俄羅斯邊境州庫斯克，並準備好在今後幾天內加入侵烏戰鬥。歐新社

國務卿布林肯表示，多達8000名北韓軍人已抵達毗鄰烏克蘭的俄羅斯邊境州庫斯克，並準備好在今後幾天內加入侵烏戰鬥。烏國總統澤倫斯基則批西方對北韓派兵援俄毫無回應。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）今天在美國、南韓雙邊會談結束後的記者會中表示，美方認為已有1萬名北韓軍人入境俄羅斯，其中多達8000人「已調派至庫斯克州（Kursk）」。

他說：「我們還沒看到這些部隊被部署於對抗烏軍的戰鬥，但我們預期這會在未來幾天內發生。」

布林肯指出，俄羅斯已在訓練北韓軍人，項目包括大砲、無人飛行載具、基本步兵作戰等，「顯示他們完全有意讓這批部隊投入前線作戰」。

「假如這些部隊參與對抗烏克蘭的戰鬥或戰鬥支援作業，他們將成為合法的軍事目標。」

美國與南韓國防首長已呼籲北韓將部隊撤出俄羅斯。但澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天播出的訪問中抨擊，烏克蘭的西方盟邦並未就北韓軍隊涉入俄烏戰爭做出適當回應。

澤倫斯基接受南韓KBS電視台訪問時表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「正在測試西方、北大西洋公約組織（NATO）國家和南韓的反應」。

「假如什麼事都沒有，而且我認為目前對此事的反應什麼也沒有、是零，那麼我國邊界上的北韓軍隊數量將增加。」

澤倫斯基受訪時還說：「如今北韓正在把你們整個地區拖入戰爭中。」他呼籲日本、南韓去接觸對此事保持沉默的中國，聯合起來應對北韓。

澤倫斯基辦公室釋出上述評論之際，美國與南韓正在舉行高層級會談，討論北韓試射威力強大的新型飛彈一事。在美國大選到來前，北韓射彈凸顯自身對美國本土的威脅。

北韓 南韓 澤倫斯基

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