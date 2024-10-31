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俄大使：若西方可助烏克蘭 為何北韓不能幫俄國？

中央社紐約聯合國總部30日路透電
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）。美聯社
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）。美聯社

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今天在聯合國會議上質疑，若西方國家聲稱有權幫助基輔，為何北韓等盟友不能在俄烏戰爭中幫助莫斯科。

涅班濟亞在聯合國安理事會（Security Council）會議上遭美國、英國、南韓、烏克蘭等國撻伐，指俄羅斯向北韓借兵，違反聯合國憲章與決議。

南韓駐聯大使黃浚局（Joonkook Hwang）表示，「支持侵略行為是非法的，且徹底違反聯合國憲章的原則。」

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天表示，約1萬名北韓士兵已前往俄羅斯東部，他們很可能獲派支援俄軍在庫斯克（Kursk）地區的作戰行動。

涅班濟亞表示，俄國與北韓的軍事互動並不違反國際法。俄方亦未否認北韓軍隊參與俄烏衝突。

涅班濟亞說，即使美國的指控屬實，「為何美國及其盟友要將有瑕疵的邏輯強加在每個人身上？他們自認有權幫助澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政權…但俄國盟友卻無權協助莫斯科。」

烏克蘭駐聯大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）對此回應，「向烏克蘭提供援助的國家均未遭安理會制裁。」

他還說，「北韓已受全面制裁，莫斯科接受北韓援助，是公然違反聯合國憲章…北韓派兵到俄羅斯，以支持侵略烏克蘭的行動，是公然違反國際法。」

北韓未承認在俄部署軍隊，僅稱任何此類舉動都將遵守國際法。

北韓 聯合國 烏克蘭

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