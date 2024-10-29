我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

洛克菲勒聖誕樹選定 首次從麻州取材 12/4點燈

俄羅斯稱在烏救出「助俄軍事行動」美國公民 美駐俄使館不評論

編譯周辰陽／即時報導
一名俄軍在烏克蘭一處未公開地點操作狙擊步槍開火，攝於2022年10月。（美聯社）
一名俄軍在烏克蘭一處未公開地點操作狙擊步槍開火，攝於2022年10月。（美聯社）

俄羅斯官媒RT 28日報導，俄羅斯的「頓內次克人民共和國」（DPR）領土防禦總部在Telegram發布聲明，宣稱俄羅斯特種部隊與位於烏東頓巴斯南部的俄軍部隊聯合展開行動，救出了一名美國公民，並指該名男子在整個俄烏衝突期間協助了俄羅斯的軍事行動。

根據報導，DPR領土防禦總部並未提供行動詳情，但稱俄軍「救出一個寶貴的行動資訊來源」。聲明表示，這位化名「肯尼斯」（Kenneth M.）的男子在「解放」烏東城鎮胡歷達爾（俄方稱為烏格列達爾，Ugledar）附近的Bogoyavlenka村行動「發揮了關鍵作用」。

聲明還指出，「肯尼斯」住在烏克蘭時，曾在過去2年幫過俄羅斯，提供了寶貴的情報，容許俄方針對敵方發動高精確度的打擊，讓平民和民用基礎設施的損害減到最少。

DPR領土防禦總部TG頻道發布了2張照片，可見到一名身著平民服裝的男子跟一群全副武裝的士兵站在一起。該名男子與其中一名士兵勾肩搭背，兩人的臉龐都經過模糊化處理。

DPR領土防禦總部聲明表示，「肯尼斯」的生命「遠離危險」，俄羅斯當局正在考慮提供他政治庇護，並且授予俄羅斯公民身份。美國野獸日報則報導，美國駐俄羅斯大使館以「隱私考慮」為由，拒絕對俄方的報導發表評論。

俄羅斯 美國公民 大使館

上一則

路透：日眾院大選執政聯盟重挫 恐使北京加強對台灣壓力

延伸閱讀

部分赴俄的北韓軍人可能已到前線 疑現語言溝通障礙

部分赴俄的北韓軍人可能已到前線 疑現語言溝通障礙
五角大廈證實北韓派1萬兵助俄 烏籲美取消對俄遠程攻擊限制

五角大廈證實北韓派1萬兵助俄 烏籲美取消對俄遠程攻擊限制
「不支持」還不夠 路透：習近平要求拜登表明「反對」台獨

「不支持」還不夠 路透：習近平要求拜登表明「反對」台獨
川普副手范斯：台製晶片領先 對美重要性遠勝烏克蘭

川普副手范斯：台製晶片領先 對美重要性遠勝烏克蘭

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29

超人氣

更多 >
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣