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若北韓派兵援俄 美國將不對烏克蘭使用武器設限

中央社／28日綜合外電報導
五角大廈發言人辛赫。（美聯社）
五角大廈發言人辛赫。（美聯社）

就在北約表示北韓軍事單位已部署到俄羅斯庫斯克地區之際，美國國防部今天表示，如果北韓加入俄羅斯的戰爭，華府將不對烏克蘭使用美國武器方面施加新限制。

綜合路透社和法新社報導，儘管全球注意力目前轉移到中東，但北韓最新的兵力部署讓西方國家憂心，迄今打了兩年半的俄烏衝突有進一步擴大之虞，因為這暗示出，俄羅斯是如何計劃藉此抵銷戰場上日增的折損，並持續緩慢且穩定地在烏克蘭東部進攻。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在與南韓代表團談到北韓兵力部署狀況後向媒體指出：「俄羅斯與北韓加深雙邊軍事合作，對印度-太平洋與歐洲-大西洋的安全都構成威脅。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告，北韓可能「不久後」就會有多達1萬2000名官兵部署到俄羅斯領土；美國總統拜登說這樣的發展「非常危險」。

五角大廈估計，目前已有1萬名北韓官兵在俄國東部受訓，高出23日評估的3000名軍力。

五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）表示：「其中一部分兵力已移至更接近烏克蘭的地方，我們愈來愈擔心俄國打算在緊鄰烏克蘭邊界的西部州庫斯克（Kursk Oblast），讓這些兵力投入戰鬥行動之中或當俄軍襲烏的後援。」

克里姆林宮起初駁斥北韓部署兵力的消息，並斥之為「假新聞」。但俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）24日沒有否認北韓兵力在俄國境內，並稱如何執行與平壤的夥伴條約是莫斯科的事。

普亭周末時也表示，如果美國與其盟友協助基輔當局打擊深入俄羅斯領土的目標，莫斯科將做出相應地回應，並將把西方的默認視為「北約直接涉入」戰爭。

然而，美國並沒有暗示，他們將同意烏克蘭深入打擊俄羅斯的要求。

北韓外交部官員沒有證實部署兵力到俄羅斯的報導，但稱如果平壤採取這類行動，他認為這也符合國際規範。

烏克蘭情報機關24日表示，已在庫斯克邊界地區拍到首批北韓部隊。

但五角大廈不願證實北韓部隊已在庫斯克地區。辛赫說：「他們可能往庫斯克方向移動。但我現在還沒有更多細節。」

北韓 俄羅斯 烏克蘭

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