俄找北韓兵助陣 烏克蘭軍發「韓語會話」手冊應戰

社群平台Telegram傳出疑似烏軍發給部隊，要求碰到或活捉北韓士兵時派上用場的「韓語會話手冊」。（取材自@RVvoenkor在Telegram的照片）

一名烏克蘭 官員與兩名美國官員25日透露，數以千計的北韓 士兵已於23日起陸續抵達俄羅斯西部庫斯克州，並將於28日前集結5000名兵力，預估加入擊退烏軍的作戰任務。現在社群平台Telegram傳出疑似烏軍發給部隊的文件，文件中說明烏軍碰到或活捉北韓士兵時派上用場的「韓語會話短句」。

紐約時報報導，幾周來，南韓和烏克蘭政府一直警告，數千名北韓士兵正在與俄軍一起訓練，且稱人數高達1萬2000人。不過他們目前尚未正式參與作戰，具體將在俄烏戰中承擔何種角色也尚不明朗。

烏克蘭官員匿名表示，這些部隊屬於朝鮮人民軍精銳部隊，從海參崴乘坐伊爾-76大型運輸機（Il-76）飛往俄國 西部一處軍事機場，再轉送入戰區。關於是否會有更多北韓士兵被派往烏克蘭領土作戰，目前跡象不一，現階段他們僅集中在庫斯克地區。

紐時描述，北韓軍隊自從1950年代以來未曾參加任何戰事，其精銳部隊的能力也受到質疑。甚至上戰場前，必須應對語言障礙、陌生地形和可能與出身背景截然不同的軍事習慣。一旦被派往庫斯克前線，他們將面對久經沙場的烏克蘭軍隊；俄軍自今年8月在庫斯克遭遇出人意料的反攻以來，一直無法驅逐烏軍。

芬蘭黑鳥集團軍事分析師卡斯特赫爾米（Emil Kastehelmi）認為，北韓官兵不會成為高效的戰鬥力量，但他補充這可能也不是重點，重點是，「必須有人死在戰場上，從俄國人的角度來看，如果這個人不是俄國人當然更好」。

另外南韓的YTN News與每日經濟新聞英文網（Maeil Business Newspaper English）報導，親俄Telegram帳號出現據稱是烏克蘭製作的「韓語會話短句」文件的三張照片，是烏軍因應北韓兵所發布的指令。