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扯後腿？北韓派兵赴俄被嫌棄「該死」 俄軍私下對話音檔曝光

編譯羅方妤／即時報導
一名北韓軍人2012年4月站在東倉里的銀河3號運載火箭發射地點前。（美聯社）
一名北韓軍人2012年4月站在東倉里的銀河3號運載火箭發射地點前。（美聯社）

近日多國證實北韓派軍赴俄，美國CNN報導，烏克蘭國防情報局25日公布他們攔截的音訊檔，俄軍對於指揮和提供彈藥裝備給北韓軍的方式感到憂心，甚至不滿。

在這些音檔中，俄軍以輕蔑語氣談論代號「K營」的北韓軍，其中一名俄軍稱北韓軍是「該死的中國人」。在同一段音檔中，一名俄國軍人形容另一名被派去接待北韓軍的同袍，「他就站在那，眼睛瞪得大大的，表情像是在說，該死，他還走來跟我們說，根本不知道要怎麼處理這些人」。

烏國國防情報局指出，這段音檔是他們23日晚間從俄軍加密傳輸頻道截獲。烏國分析，音檔顯示北韓軍被安排24日上午在俄羅斯庫斯克州Postoyalye Dvory野戰營地調動。烏軍今年稍早奇襲並攻占庫斯克州部分區域。

音檔還透露，計畫是每30名北韓軍配備一名翻譯和三名俄軍高階軍官，俄軍也對此表示不滿。一名俄軍說：「我唯一不懂的是30名北韓軍配備三名高階軍官。哪來那麼多人力？我們還必須把人調過來。」

一名俄軍在另一段音檔說：「明天有77個營長要來，有營長、副營長還有其他人。」

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，他收到烏克蘭總司令關於北韓軍部署的報告。他說：「情報顯示，俄軍27至28日會在戰鬥區域部署首批北韓軍。這顯然是俄軍升高局勢行為，不同於近期在喀山（Kazan）散布的各種假消息。」

俄羅斯克里姆林宮原先否認北韓軍進駐，但俄國總統普亭在24日的喀山金磚峰會上沒有否認北韓派軍消息。北韓則在25日透過官媒回應稱，任何派遣部隊前往俄國以援助烏克蘭戰爭的行動，都將符合國際法，但沒有明確證實這項行動。

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