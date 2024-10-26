戰場態勢恐改變 美官員曝「北韓軍隊抵達俄羅斯」 扮演何種角色仍不明

在這張北韓官方朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩9月在一處未公開地點視察時，北韓人民軍特種作戰部隊成員參加戰鬥演習。資料照片。（路透）

紐約時報25日報導，1名烏克蘭 官員和2名美國官員表示，數千名北韓 軍隊已抵達俄羅斯 庫斯克州，預計將參加即將到來的反攻作戰，驅逐跨界烏軍。

前述官員表示，北韓軍隊（朝軍）還沒有加入戰鬥，目前也還不清楚他們將扮演什麼樣的角色。官員說，無論他們的角色為何，任何重大的朝軍分遣隊將允許俄羅斯在烏克蘭東部保留更多兵力，可以把注意力集中在寒冬天候來臨之前，盡可能占領烏克蘭國土。

南韓與烏克蘭政府幾周來已警告，成千上萬北韓人正跟俄軍一起訓練，烏方稱人數多達12000人。美方官員則在日前證實，一支朝軍已用船運到海參崴；美國國防部長奧斯丁稱之為「非常、非常嚴重」的升級。

根據紐時報導，第一批朝軍23日經過近6400公里的跋涉，抵達庫斯克州，此後每天還有數千人抵達。一位知情烏克蘭資深官員說，截至28日，預計將集結多達5000朝軍。

根據前述官員說法，這批部隊是北韓人民軍精銳單位的一部分。烏方官員稱，他們正在搭乘巨大的Il-76運輸機，從海參崴飛往俄羅斯西部一個軍用機場，隨後乘車進入戰區。烏方官員表示，關於額外朝軍是否將獲派到烏克蘭國土作戰存在著不同的信號，目前則僅集中在庫斯克州。

紐時指出，北韓軍隊若加入，還不清楚戰場態勢可能如何改變。朝軍自1950年代後，就沒有參加任何戰爭，其精銳部隊的能力也有疑問。在踏上戰場前，朝軍將不得不面對語言障礙、陌生地形和可能截然不同的軍事習俗。若是派到庫斯克前線，也將面對一隻久經戰陣、俄軍一直無法驅逐的烏軍。

芬蘭黑鳥集團軍事分析師卡斯泰赫米（Emil Kastehelmi）在社群媒體「X」寫道，「如果他們最終上前線，我不指望他們會成為一支高效率的戰力」，但這可能不是重點，「有人必須死在戰場，從俄方的觀點，如果這個『有人』不是俄羅斯人，當然更好」。