烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

北韓 派出特種兵協助俄羅斯 攻打烏克蘭 ，烏克蘭國防情報局(Defense Intelligence of Ukraine)25日公布攔截情資顯示，俄羅斯軍人談話中對北韓士兵充滿不屑，以「K部隊」(K Battalion)稱呼前來助陣的北韓軍隊，有俄羅斯軍人甚至形容北韓士兵是「該死的中國人」(the f**king Chinese)。

有線電視新聞網(CNN)25日報導，根據烏克蘭國防情報局攔截情資，俄羅斯軍人對於北韓士兵在戰場上如何接受指揮、如何取得彈藥與武器設備補給等問題都抱持懷疑。

報導指出，烏克蘭取得情資顯示，俄羅斯軍人在談話中對北韓士兵充滿厭惡，以「K部隊」形容北韓軍隊，甚至說北韓士兵是「該死的中國人」。

通話紀錄顯示，一名俄羅斯軍人描述同胞奉命與北韓部隊見面，結果發現北韓軍人「站在那邊瞪著眼睛看著，一頭霧水」。俄羅斯軍人描述，同胞事後埋怨說「不知道該拿北韓部隊怎麼辦」。

烏克蘭國防情報局指出，通訊紀錄是在23日晚間從俄羅斯加密通訊頻道攔截取得。根據通訊紀錄，俄軍打算為每30名北韓士兵搭配一名口譯及三名俄軍資深軍官，但有俄羅斯軍人在談話中質疑，不了解為何有如此安排，資深軍官調度將面臨困難，必須從目前軍隊人事編制當中抽出人手。一名俄羅斯軍人在通話中用髒話飆罵：「我跟你說，明天就有77名營指揮官過來，他們都是營長或副營長。」