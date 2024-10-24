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北韓派兵赴俄有何好處？CNN：多到足以令世界擔憂

編譯徐榆涵／即時報導
北韓派兵赴俄其實獲益良多。圖為2018年北韓士兵參加建國70周年閱兵儀式。(美聯社)
北韓派兵赴俄其實獲益良多。圖為2018年北韓士兵參加建國70周年閱兵儀式。(美聯社)

烏克蘭24日表示，北韓部隊已抵俄羅斯邊境庫斯克州的戰鬥區，而俄羅斯總統普亭也未否認北韓派兵到俄國的消息。北韓出兵赴俄究竟有什麼好處？

烏克蘭國防部情報總局（GUR）24日表示，「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）首批部隊…已抵達俄烏戰爭的戰鬥區」，並稱這批部隊昨天被人記錄到在庫斯克州。

普亭同日也未否認北韓部署士兵至俄國的消息，表示「俄國從未懷疑朝鮮民主主義人民共和國認真看待跟俄方的合作，我們與我國的北韓友人相互配合」，並指「我們要怎麼做是我們的事。」

CNN分析，北韓任何的軍事干預都象徵著分水嶺時刻，一個孤立且受到嚴厲制裁的政權在世界另一端的重大國際衝突中發揮作用，是幾十年來從所未見。

北韓軍擁有約120萬人的兵力，是當今全球第四大的軍隊，但大多缺乏實戰經驗。分析家表示，北韓派兵至俄羅斯好處多多，包括獲取戰場經驗和技術訓練，也能得到武器功用的真實情報。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，「特種部隊將帶著實戰經驗、針對有戒備的戰鬥對手的實際滲透經驗回來。這讓他們變得更具威脅性。」

他表示，「我認為金正恩提供兵力是為了獲得維持政權所需的資源，以及如果他認為朝鮮半島即將爆發衝突，他可能會應用到的經驗。」

南韓退役陸軍中將全仁釩（In-Bum Chun）向CNN說，俄羅斯人將獲得他們目前所缺乏的人力增長，而北韓軍將獲得「錢、技術和經驗」。

分析家表示，北韓派遣的是精銳部隊而非常規部隊，如果他們在對烏克蘭的戰場上取得成功，不僅會獲得第一手經驗，還會得到國際認可，擔心北韓未來養成習慣並成為供應訓練有素的士兵基地，認為這對世界來說是個很嚴重的問題。

北韓 俄羅斯 烏克蘭

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