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若北韓派兵助俄攻烏 南韓總統：首爾將更靈活援基輔

中央社首爾24日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。美聯社
南韓總統尹錫悅。美聯社

韓聯社報導，南韓曾堅持不對烏克蘭直接提供殺傷性武器的大原則，但總統尹錫悅今天說，若北韓派特種兵援助俄羅斯攻打烏克蘭，首爾可按俄羅斯－北韓軍事合作動向發揮更多靈活性。

韓聯社報導，尹錫悅今天與到訪的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）進行會談，會後在聯合記者會中做出以上表示。

他表示，若北韓派遣特種兵援俄攻烏，南韓將分階段援烏，研討並實施為保障朝鮮半島安全所需的措施。

尹錫悅指出，與杜達會談時，雙方強烈譴責北韓發展核子武器和挑釁，以及與俄羅斯的非法軍事合作。平壤派兵援俄直接違反「聯合國憲章」和聯合國安理會決議，是威脅朝鮮半島、歐洲乃至全世界安全的挑釁行為。

他強調，首爾絕不會對此坐視不理，將按照平壤和莫斯科軍事合作進展，與國際社會共同分階段採取必要措施。

法新社報導，南韓國家情報院（National Intelligence Service）昨天向國會情報委員會彙報後，委員會幹事朴善源（Park Sun-won）表示，北韓最新部署行動讓部隊在俄人數增至3000人。

朴善源告訴記者：「據信另有1500位軍人被部署至俄羅斯…所以截至目前為止，據信約有3000名北韓士兵在俄國部署。」

他並表示，從北韓派1萬名士兵赴俄羅斯的部署計畫，預期於12月底前完成。

北韓 俄羅斯 南韓

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