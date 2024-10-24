北韓援兵 分析：俄可重整部隊 增南向成功機率

美國國防部長奧斯丁23日在羅馬證實，北韓已派軍赴俄羅斯參加烏克蘭戰爭，是俄國作戰行動的重大轉變。圖為南韓電視播放北韓士兵在俄國受訓的影片。(美聯社)

紐約時報分析，北韓 加入俄烏戰爭，將使北韓與俄羅斯自冷戰以來的關係更加強化；外交政策雜誌則分析，北韓自韓戰以來首度介入外國戰事，若俄軍能靠北韓特種部隊扭轉局勢，則可重整俄軍部隊，增加成功南向的機率。

北韓領袖金正恩和俄羅斯總統普亭去年來兩度會面，兩人今年6月簽署一項共同防禦與合作條約，外界一直關注兩國在俄烏戰爭如火如荼之際簽署這一條約預示著什麼。

2022年2月俄國 侵烏以來，已有逾60萬名俄軍陣亡，而北韓不僅提供後援物資還派兵協助俄國在烏克蘭 的戰事。

南韓國防官員表示，去年8月以來，北韓已運送逾1萬3000個裝有火砲彈、反坦克火箭和短程彈道飛彈的貨櫃到俄國，並派遣技術人員和軍官協助俄國操作北韓的武器，並收集關於北韓飛彈用於現代戰爭中的表現數據。

北韓擁兵120萬人，是世上最龐大的軍隊之一，但北韓自1950年到1953年韓戰以來，未參與重大衝突。

過去幾十年來，北韓宣稱其軍事建制是威懾作用，如今派兵赴俄則標示北韓首次介入海外戰爭。

如今北韓馳援勢將換取俄國在聯合國安理會否決美國主導、制裁北韓的任何新措施，並將抵消現有制裁的成效。

南韓官員表示，北韓持續從俄國方面獲得石油，這有助於維持北韓對抗美國及其盟友的立場。

但不清楚俄國是否會協助北韓克服核武與飛彈計畫的技術障礙，北韓已六度核試並發射多枚洲際彈道飛彈，但其技術未達飛彈射程足以抵美的目標。

外交政治雜誌分析，跡象表明，俄國可能利用北韓士兵阻止烏克蘭入侵庫斯克州(Kursk)附近的俄國領土，最快可能11月部署前線。

北韓士兵部署庫斯克存在兩大重要面向：在政治層面，這完全符合俄朝間的共同防禦協議，協助彼此擊退對其領土的武裝侵略；在歷史層面，今年的俄烏戰事讓庫斯克變得重要，若俄軍能以北韓特種部隊扭轉局勢，則可重整俄軍部隊，增加成功南向的機率，接近突破烏軍在頓內次克(Donetsk)的防禦，進而開啟通往札波羅熱(Zaporizhzhia)和聶伯彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)的大門。