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證實北韓派兵援俄 美防長奧斯丁：嚴重升級

編譯江昱蓁／綜合報導
北韓領袖金正恩(右)和俄羅斯總統普亭(左)今年6月簽署一項共同防禦與合作條約，強化兩國自冷戰以來的關係。(美聯社)
北韓領袖金正恩(右)和俄羅斯總統普亭(左)今年6月簽署一項共同防禦與合作條約，強化兩國自冷戰以來的關係。(美聯社)

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)23日在羅馬證實，北韓已派軍赴俄羅斯參加烏克蘭戰爭，是俄國作戰行動的重大轉變。他說，北韓軍隊(援俄)是「非常嚴重」的升級，將在歐洲、亞洲產生後續影響。北大西洋公約組織(NATO)發言人當天也表示，北約成員國已掌握北韓派遣部隊到俄羅斯的證據。

對於北韓軍隊目前正在做什麼，奧斯丁稱「有待觀察」，他也沒有提到已派赴或即將派往俄國的具體人數。美國官員則估計人數約3000人。

美國情報官員也稱準備公布包括衛星照片在內的大量情報，情資顯示軍艦由北韓駛向俄國東部海參崴訓練區與更北的領土；不過，北韓軍隊尚未抵達烏克蘭。

儘管如此，研究俄國與北韓的專家皆視北韓派遣援軍為重要分水嶺。美國官員估計，俄國在烏克蘭戰場傷亡人數已逾60萬人，俄國總統普亭亟欲避免刺激國內對龐大傷亡數的不滿，並尋求外國傭兵部隊伸出援手。

北約發言人達克拉雅(Farah Dakhlallah)23日在聲明中表示：「盟邦握有朝鮮民主主義人民共和國調遣部隊到俄羅斯的證據，相關證據已經過確認。」「如果這些部隊預定前往烏克蘭作戰，將代表北韓給予俄羅斯非法戰爭的支持明顯升級，也是俄國在前線損失慘重的又一個跡象。」

南韓國家情報院上周表示，自2023年8月以來，北韓已經向俄羅斯運送了1萬3000個貨櫃的砲彈、導彈和其他常規武器，補充俄羅斯日益減少的武器庫存。

對北韓領導人金正恩而言，參加烏克蘭戰爭可走出地緣政治孤立。幾十年來，北韓頭一次握有強權想要的牌。專家分析，金正恩的長期計畫可能是改進洲際彈道飛彈射程。美情報機構也認為，北韓急於證明其核武庫能打擊美國城市。

曾經在布希政府的國安會任職，現為華府智庫戰略暨國際研究中心研究員的車維德(Victor Cha)指出，「如果北韓官兵為普亭戰死，當金正恩提出要求時，普亭將會滿足他的需求」。

烏克蘭總統澤倫斯基21日在記者會上表示，北韓派兵意味普亭避免動員徵兵激起民怨，「不願國民遭動員的情緒與日俱增，加上北韓出兵，這表明戰爭已影響俄國社會」。

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