美國、北約皆證實「北韓向俄羅斯派兵」 警告將淪烏軍合法目標

白宮國安會議戰略溝通協調官柯比23日證實，北韓本月稍早向俄羅斯東部派遣至少3000名士兵。(歐新社)

烏克蘭 和南韓近期都分別接獲情報直指，北韓 派兵協助俄羅斯 對烏克蘭作戰。對此，美國白宮和國防部長奧斯丁23日相繼證實北韓向俄國派兵的消息，為美國政府首度針對此事表態。

韓聯社報導，白宮國安會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）23日證實，北韓本月稍早向俄羅斯東部派遣至少3000名士兵。

柯比說，「我們認為，北韓已於10月初至10月中旬之際，最少派遣3000名軍人前往俄羅斯東部。我們認為，北韓軍隊從北韓元山搭乘軍艦前往俄羅斯海參崴。這些北韓軍隊目前被分散在俄羅斯東部的俄軍基地接受訓練。」

他表示，「我們還不清楚北韓士兵是否將會和俄軍一同作戰，但這其實是值得擔憂的議題。因為北韓士兵一旦完成訓練，將會前往俄羅斯西部與烏軍交戰。」稱首批赴俄的北韓士兵目前正在俄羅斯的3處地點接受基本的戰鬥訓練，並熟悉環境。

他強調，未來幾天華府計畫宣布一項針對援俄推動者的重大制裁，稱俄羅斯與北韓軍方的合作違反了多項聯合國安理會決議，且警告一旦北韓軍備部署烏克蘭前線，則將成為烏軍的合法目標。

此外，美國國防部長奧斯丁23日也在義大利首都羅馬，向記者證實「北韓向俄羅斯派兵」的消息。他表示，「我們掌握了北韓向俄羅斯派兵的證據。至於他們正在做什麼還有待釐清。」

不過對於北韓派兵至俄羅斯的具體軍隊規模為何、以及未來是否會和俄軍集結等，奧斯丁則未具體說明，也暫時未公開掌握到哪些證據，但警告若北韓軍隊參戰，將是非常嚴重的問題，將對歐洲和印太地區產生衝擊。

在奧斯丁發表上述言論後不久，北大西洋公約組織（NATO）發言人達克拉雅（Farah Dakhlallah）也發表書面聲明稱，「盟友已證實北韓向俄羅斯部署軍隊的證據。一旦北韓派向俄羅斯的兵力，是為了在烏克蘭交戰而派，那麼就代表著北韓對於俄國非法戰爭的援助，將掀起重大的緊張高潮，而這也代表俄國在戰爭中蒙受巨大損失。我們將和同盟就此問題積極合作。」

北約也透露，南韓政府最快將於下周派代表團抵達位於比利時布魯塞爾的北約總部，向北約彙報南韓在此事件所掌握的最新情報。