南韓情資：北韓增派1500士兵赴俄 預計年底前達萬人

南韓 國家情報院今天告訴南韓國會議員，北韓 已增派1500名士兵至俄羅斯 ，並預計於12月底前在俄國部署1萬名軍人，這些人在俄受訓後可能將在俄烏戰爭中和烏克蘭作戰。

法新社報導，南韓國家情報院（National Intelligence Service）今天向國會情報委員會彙報後，委員會幹事朴善源（Park Sun-won）表示，北韓最新部署行動讓部隊在俄人數增至3000人。

朴善源告訴記者：「據信另有1500位軍人被部署至俄羅斯…所以截至目前為止，據信約有3000名北韓士兵在俄國部署。」

他補充道：「從北韓派1萬名士兵赴俄羅斯的部署計畫，預期在12月底前完成。」

另一名議員指出，在管控嚴密的北韓，被派往俄羅斯的是北韓特種作戰部隊精銳「暴風軍團」（Storm Corps）的傳聞已經傳開。

南韓國家情報院上周表示，平壤決定「大規模」派遣部隊至俄羅斯部署和烏克蘭作戰，鞏固北韓與俄國富有爭議的軍事同盟。

北韓官媒尚未發表評論，俄方也沒有證實此事。

路透報導，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天指出，有證據顯示北韓部隊在俄羅斯，但他們在那裡做什麼還有待觀察。

奧斯丁在羅馬告訴記者：「有證據顯示朝鮮民主主義人民共和國（北韓）部隊在俄羅斯。他們在那裡究竟在做什麼？這有待觀察。這是我們得搞清楚的問題。」